Predstavljen plan o izgradnji novog objekta umjesto "City Malla"

BANJALUKA - Lokacija na kojoj je prvobitno planirana gradnja "City Malla" u Banjaluci po svemu sudeći biće trg grada ili park, a početni plan kako bi to moglo izgledati predstavljen je danas na radnom sastanku Igora Radojičića, gradonačelnika Banjaluke, i načelnika odjeljenja u Banji Vrućici, kod Teslića.

Slobodan Stanarević, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, rekao je da je ovo zasad samo vid inicijalne kapisle da malo zagolicaju maštu građana.

"Iz priča o spomeniku palim borcima i o banu Milosavljeviću donijeli smo prijedlog, te je uz dogovor Radojičića, nadležnog odjeljenja i cijele Gradske uprave zaključeno je da taj prostor mora biti park ili trg", pojasnio je Stanarević.

Dodao je da još nije usaglašeno da li će na tom mjestu biti park ili trg.

"Gradonačelnik je više za park, a ja za trg, i usaglasili smo se da naš budući ili park ili trg mora biti ograđen objektima koji bi plaćali uređenje gradskog zemljišta i rente koji će nam pomoći da izgradimo taj novi trg", istakao je Stanarević.

Dodao je da će se on protezati od hrama Hrista Spasitelja do zgrade "Autoputeva" i pričaće tri priče.

"Prva priča je spomenik banu Tisi Milosavljeviću, druga je fontana koja bi se nalazila u sredini koja predstavlja Vrbas sa obalama, a na kraju trga ili parka bi bio spomenik palim borcima", istakao je Stanarević.

Prema njegovim riječima, podzemne garaže će biti na mjestu gdje su i planirane, odnosno ispod prostora na kojem je prvobitno bila zamišljena gradnja "City Malla" na dvije ili tri etaže, a preostali objekti biće poslovnog karaktera, banke, hoteli...

Naglasio je da je bitno da se sada donese urbanistički prijedlog trga, a za izgled će biti raspisan konkurs i biće obavljeni razgovori sa stručnjacima koji bi mogli pomoći da grad dobije naljepši mogući trg ili park.

"Ovo je zasad prijedlog Odjeljenja da građani vide kako bi on izgledao, ali da čujemo i njihove reakcije na ovakvo nešto. Zasad nema tačan datum kada bi moglo doći do realizacije ovog trga, jer sve zavisi od izmjene Regulacionog plana, što će sigurno trajati do kraja godine", rekao je Stanarević.

Istakao je da, ako bi usvojili ovaj plan do kraja godine, već sljedeće godine mogli bi imati nove obrise trga, te da bi mogla početi gradnja novih objekata.