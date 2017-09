Prolaznici bježali od pasa lutalica ulicama u Boriku

BANJALUKA - Šest pasa lutalica u petak ujutro nasrtalo je na prolaznike koji su se zatekli na potezu od kampusa do gradilišta novog trgovačkog centra "Delta planet", a, na sreću, niko nije povrijeđen.

Međutim, stres i strah koji su pretrpjeli zbog nasrtaja pasa, kako ističu prolaznici, dugo neće moći da zaborave.

- Odjednom su istrčali i napali me. S obzirom na to da sam mislima bio na poslu, šokirali su me pojavivši mi se s leđa. Izletio sam na ulicu punu auta, ali, srećom, zaustavio se vozač kombija koji je naišao, pa sam uspio preći preko prometne saobraćajnice i pobjeći od ljutog čopora - rekao je Andrej Grubor.

Nakon njega, psi su napali djevojku koja se panično branila kesom koju je nosila u ruci.

Iz suprotnog pravca naišlo je nekoliko ljudi pa su se psi udaljili od djevojke i otišli u obližnji šumarak.

- Vidio sam i da su napali djevojku, ona je mahala kesom koju je nosila da bi se odbranila - dodao je Grubor.

U higijeničarskoj službi kažu da su upoznati sa činjenicom da ovaj čopor širi strah u blizini kampusa.

- Trenutno naša služba radi na njihovom hvatanju, juče smo uhvatili jednog, a prošle sedmice nekoliko njih. U napuštenom prostoru pored kampusa ima mnogo pasa lutalica i to je proizvod neodgovornog vlasništva - rekao je veterinar u ovoj službi Slaven Grbić.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Borik Drago Dragić kaže da nije bilo prijava napada, ali da su svjesni ovog problema.

- Ima mnogo tih pasa lutalica i zbog njih djeca ne smiju hodati ulicom. S obzirom na to da je napuštenih pasa u Boriku sve više, uskoro ćemo morati zatražiti pomoć od gradskih vlasti - kaže Dragić.

U Udruženju za zaštitu životinja "Kerber" ističu da na području grada ima puno lutalica, te da bar pola njih vlasnici puste na ulicu u vrijeme parenja.

- U toj šumici kod kampusa ima jedna kuja koja se stalno šteni, a nikako je ne uspijevamo uhvatiti - kažu u ovom udruženju i dodaju da je jedini način da se broj lutalica smanji kažnjavanje neodgovornih vlasnika.

- Mi kao udruženje ne možemo mnogo jer imamo mjesta da sklonimo sa ulice 14 pasa, a ponekad je potrebno nekoliko mjeseci da se udomi pas. Od grada nikada nismo imali pomoć, prvi put smo razgovarali prije dvije sedmice pa sad očekujemo ponovni poziv - rekao je predsjednik ovog udruženja Goran Milojević.

Napadali ga i ranije

Andrej Grubor je doživio sličnu situaciju i prije pet godina kod Ekonomskog fakulteta kada ga je čopor od šest-sedam pasa napao dok je šetao sa djetetom.

- Napali su nas iz čista mira. Moje dijete je tad imalo tri godine i vozio sam ga u kolicima, koja sam u momentu napada podigao u vazduh i branio se nogama. Srećom, naišli su mladići koji su ih otjerali. Mlađi će nekako pobjeći, ali pitam se šta bi bilo da su napali neku baku - dodaje Grubor.

(glassrpske.com)