Prvo proljećno sunce izmamilo Banjalučane na ulice

Stiglo je proljeće, a sa njim i sunce i lijepo vrijeme koje je brojne građane Banjaluke izmamilo na ulice i bašte lokalnih kafića.

Brojne Banjalučanke i Banjalučani su odlučili da iskoriste toplije vrijeme kako bi prošetali ulicama krajiške ljepotice, dok drugi slobodno vrijeme provode u baštama kafića.

Više temperature donijele su i slobodnije oblačenje, pa su se stanovnici Banjaluke riješili viška krpica koje bi im stvorile "probleme".

S obzirom na to da meteorolozi u narednim danima javljaju još toplije vrijeme, nema sumnje da će banjalučka šetališta i kafići biti krcati.

U utorak, 21. marta, očekuje se pretežno sunčano i još malo toplije vrijeme.

Popodne na zapadu postepeno naoblačenje, kada će početi da duva i slab do umjeren jugo. Јutarnja temperatura vazduha od pet do 10, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Dnevna temperatura vazduha biće od 17 do 23, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 22. marta, biće toplo i sunčano u prvom dijelu dana. Popodne na zapadu i sjeveru postepeno naoblačenje koje će donijeti povremenu kišu i lokalne pljuskove. U ostalim predjelima pretežno sunčano.

Јugo će postepeno jačati u Krajini i Hercegovini. Јutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10, ponegdje na zapadu do 12 stepeni Celzijusovih. Dnevna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 23. marta, biće toplo i vjetrovito vrijeme. Prijepodne oblačnije, a tokom dana pretežno sunčano uz malo oblaka. Duvaće umjeren, na jugu i zapadu povremeno jak jugo.

Јutarnja temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova. Dnevna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.