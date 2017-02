Pucanje zidova čuju i gledaju godinama (FOTO)

BANJALUKA - Mještani oko broja 40 u Ulici vojvode Sinđelića u naselju Paprikovac ni šest godina nakon sanacije klizišta nisu zadovoljni stanjem jer su potporni zidovi oko kuća popucali, a rješenja nema ni na pomolu.

Njihov zahtjev i apel je da se uradi nova sanacija, ali da se prije toga izvedu detaljna ispitivanja.

Radosavu Aćimović pukotina na stepenicama pored potpornog zida, a koje su nakrivljene, umalo je koštala života jer je upala u rupu, pa je zadobila tešku povredu noge i glave.

"Imala sam šest kopči na glavi, a noga mi još nije zarasla. Muž je po ko zna koji put otišao u Gradsku upravu da moli da se opet uradi sanacija. Osoba koja je čak bila nadzorni organ prilikom izvođenja radova rekla mu je da je to sanirano prije šest godina. Evo vidite kako je sanirano. Prolaznici ne vjeruju da mi uopšte živimo u ovoj kući", kazala je Aćimovićeva.

Dodaje da im je nadležno odjeljenje prije šest godina prilikom sanacije ulice uradilo potporne zidove, ali su krenule nevolje.

"Pristali smo i da nam unište voćnjak, nadajući se da će se to riješiti. Mjesec nakon sanacije počeli su pucati potporni zidovi, tvrdimo da radovi nisu dobro urađeni. I put je utonuo", navodi ona.

Ističe da su s komšijama u više navrata pisali dopise Gradskoj upravi i išli u nadležno odjeljenje, ekipe su više puta izlazile na teren, ali konkretno ništa nije urađeno, pravdajući to nedostatkom sredstava.

Komšija Branko Strika, kojem je kuća takođe oštećena, kaže da su nedavno kolektivno predali dopis Gradskoj upravi u nadi da će se konačno nešto preduzeti. Pokazuje nam na šaht, koji je ulegnut i oštećen, pa imaju problem s kanalizacijom.

"Ni sami ne znamo kako se to sad može riješiti, ali znamo da to mora biti tim stručnjaka koji će ispitati sve prije nego što se bilo šta nanovo uradi. Nije nam jasno kako su mogli prvo sve uraditi pa tek onda ispitivati zemljište i tražiti podzemne vode, valjda se to prvo uradi", kažu mještani, koji ističu da od pucanja zidova najviše imaju straha noću.

Iz Gradske uprave kažu da su budžetom za ovu godinu za sanaciju klizišta na gradskim saobraćajnicama predviđena sredstva od 20.000 KM, ali da u ovoj ulici nisu predviđeni radovi.

"U okviru investicionog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva predviđena je sanacija klizišta na lokalnom putu od regionalnog puta za Bronzani Majdan - Mijatovići - mjesna crkva - Gornja Piskavica, a projektantska vrijednost radova je 50.000 KM", kažu iz Gradske uprave.