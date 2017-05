Radojičić: Riješiti probleme javnih preduzeća koja posluju negativno

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić rekao je danas da su već preduzete određene mjere na rješavanju problema u preduzeću "Akvana" koje posluje sa gubitkom.

Prema izvještaju o poslovanju preduzeća "Akvana" za prošlu godinu koji je na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine Banjaluke, preduzeće je imalo gubitak u poslovanju od 670.708 KM, ostvarivši prihod od 2.451.468 KM, dok su rashodi iznosili 3.122.176 KM.

"Ovo preduzeće još nije obuhvaćeno kompletnim novim planom, ali ima različitih ideja, od toga da bude napravljen jedinstveni sportski holding, do sportskog centra", rekao je Radojičić novinarima tokom skupštinske pauze.

On je naveo da grad trenutno razmatra mogućnosti da preduzeće "Akvana" razvije dodatni biznis i u toku su razgovori u vezi sa preuređenjem prostora pored otvorenog bazena u dodatni sportski i rekreativni sadržaj, što bi privuklo veći broj građana i omogućilo dodatni prihod "Akvani".

"Od sezone na gradskom otvorenom bazenu, koja traje od mjesec do tri mjeseca, nema rentabilnosti, kao ni od Gradskog olimpijskog bazena, koji je veliki potoršač struje i vode", rekao je Radojičić.

On je istakao da se redovno razmatra poslovanje javnih preduzeća i ustanova, te da trenutno nekoliko njih ima finansijske i organizacione probleme.

"Cilj nam je da do kraja godine pokušamo većinu preduzeća izvući iz problema, kako finansijskih, tako i organizacionih, ili da bar imaju jasnu putanju daljeg poslovanja", rekao je Radojičić.

Odbornik SDS-a u Skupštini grada Banjaluka Aleksandar Petković smatra da postoji politički uticaj na poslovanje javnih preduzeća, te da je to osnovni razlog njihovog negativnog poslovanja.

"Samim tim, direktori tih gradskih preduzeća nisu u mogućnosti da sami upravljaju. Na komisiji za finasije sam direktor preduzeća žAkvanaž se požalio i rekao da plivački klubovi zarađuju veliki novac, dok im grad dodjeljuje termine na gradskom bazenu za džabe. Samim tim, preduzeće ne može da sanira i umanji dugove", rekao je Petković.

Navodeći da su u prošloj godini pozitivno poslovala preduzeća "Depot", "Vodovod" i "Gradsko groblje", on je istakao da tim preduzećima prihodovne strane to omogućuju, te da bi, ako bi bilo drugačije, to pokazalo potpunu nesposobnost direktora.

Direktor preduzeća "Vodovod" Banjaluka, Branka Trninić rekla je da je ovo preduzeće prošle godine proizvelo oko 27 miliona kubika higijenski ispravne pitke vode, od čega je potrošačima isporučeno oko 17 miliona.

"Ostvarili smo prihod od više od 17 miliona KM, dok su rashodi bili otprilike na istom nivou, tako da je iskazana relativno mala dobit od 53.000 KM, ali je svakako značajna", rekla je Trninićeva.

Ona je istakla da je to rezultat truda i rada 339 zaposlenih u ovom preduzeću u prošloj godini.

"Sve što smo postigli čeka nas i u narednom periodu, sa planom o preuzimanju seoskih vodovoda u našu nadležnost. Već smo započeli sa tim poslovima, te nam je u planu da sve završimo do kraja 2018. godine", rekla je Trninićeva.