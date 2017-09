Radovi zavrću slavine

Zbog izvođenja radova na cjevovodu u Ulici Jovane Milošević u Banjaluci od osam do 18 časova privremeno će doći do prekida vodosnabdijevanja potrošača u dijelu te ulice, saopšteno je iz "Vodovoda".

Ostali dijelovi grada biće uredno snabdijevani vodom.

Bez struje 15 naselja

Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 17 časova biti dio naselja Bočac, a od osam do 15 dio Ulice palih boraca.

Struje od 8.30 do 10.30 neće imati dijelovi ulica Branka Popovića, Ivana Kosančića, Milana Mirića, Milutina Bojića i Monahinje Jefimije.

Od 8.30 do 14.30 bez struje će biti dijelovi naselja Ramići, Kuljani, Barlovci, Lipovci, Bukovica i Jablan, a od devet do 12 dijelovi ulica Knežopoljska i Miše Stupara. Dijelovi ulica Od Zmijanja Rajka i Vojvode Pere Krece i dijelovi naselja Kočićev vijenac, Grab, Novoselija, Srpske toplice i Banj brdo struju neće imati od 10 do 14 časova.

Bez struje će od 11 do 13 časova biti dijelovi ulica Blagoja Parovića, Grmečka, Jovana Bijelića, Branka Popovića, Mojkovačka, Vojvode Prijezde i Zmaj Ognjenog Vuka.

"Od devet do 14 časova dijelovi ulica Stevana Musića, Žarka Zgonjanina i Braće Kukrika kao i dijelovi naselja Motike i Stričići", saopšteno je iz "Elektrokrajine".