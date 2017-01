Režim saobraćaja u Banjaluci 8. i 9. januara

BANJALUKA - Zbog obilježavanja Dana Republike Srpske, u Banjaluci će doći do obustave saobraćaja i korekcije trasa javnog prevoza putnika.

8. januara saobraćaj će biti obustavljen od 13.00 do 16.00 časova:

- u Ulici kralja Petra I Karađorđevića (na dijelu od Olimpijskih pobjednika do Ekvatora), i

- u Vidovdanskoj i u Kninskoj ulici.

Linije javnog prevoza putnika će biti preusmjerene:

- iz smjera Vodovoda na Bulevar cara Dušana do Zapadnog tranzita zatim u Ranka Šipke do Vuka Karadžića, Prvog krajiškog korpusa do Olimpijskih pobjednika (Kalvana) i dalje postojećom trasom,

- linije 9b, 14 i 17A iz Borika u Gundulićevu, Olimpijskih pobjednika, Prvog krajiškog korpusa, Ranka Šipke do zapadnog tranzita, zapadnim tranzitom do Bulevara cara Dušana i dalje postojećom trasom,

- autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaće samo do parkinga „Malta“.

09. januara saobraćaj će biti obustavljen:

- u Ulici kralja Petra I Karađorđevića (na dijelu od Olimpijskih pobjednika do Aleje svetog Save), od 08.00 do 18.00 časova,

- u Ulici kralja Petra I Karađorđevića (na dijelu od Aleje svetog Save do Bulevara cara Dušana), od 08.00 časova 09. januara do 02.00 časa 10. januara 2017.godine,

- u Vidovdanskoj i Kninskoj od 08.00 časova 09. januara do 02.00 časa 10. januara 2017. godine, i

- u Aleji Svetog Save (na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske), od 15.00 do 19.00 časova.

Linije javnog prevoza putnika će biti preusmjerene:

- 08-18 časova: iz smjera Vodovoda na Bulevar cara Dušana do Zapadnog tranzita zatim u Ranka Šipke do Vuka Karadžića, Prvog krajiškog korpusa do Olimpijskih pobjednika (Kalvana) i dalje postojećom trasom

- 18-24 časa: iz smjera Vodovoda na Bulevar cara Dušana do Zapadnog tranzita zatim u Ranka Šipke do Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom

- 15-19 časova: linije koje saobraćaju pored dvorane Borik će biti preusmjerene u Gundulićevu, Olimpijskih pobjednika i dalje postojećom trasom,

- 08-18 časova: linije 9i, 9b, 14 i 17A iz Borika u Gundulićevu, Olimpijskih pobjednika, Prvog krajiškog korpusa, Ranka Šipke do zapadnog tranzita, zapadnim tranzitom do Bulevara cara Dušana i dalje postojećom trasom

- autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaće samo do parkinga „Malta“.

Takođe, 09. januara biće zatvoreni sljedeći parkinzi:

- kod "RTRS"-a

- "Kraš"

- "Palas"

- "Stara autobuska stanica"

- "Akvana"

- ispred Banke Srpske

Za vrijeme trajanja obustava, saobraćaj će regulisati i preusmjeravati službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Program za Dan Republike

Povodom Dana Republike, 9. januara, u Banjaluci će biti priređene brojne manifestacije. U 9.30 časova na Trgu Krajine biće održan prigodan obrazovno-zabavni program za djecu, nakon čega će, u 11.00 časova, biti održan koncert dječijeg hora “Vrapčići”.

Od 13.00 časova na Trgu Krajine biće organizovana parada pod imenom “25 godina Republike Srpske” nakon koje slijedi kulturno-umjetnički program.

Svečana akademija povodom 25 godina postojanja Republike Srpske biće održana u 17.00 časova u dvorani Borik, da bi se nakon toga program ponovo vratio na Trg Krajine gdje će u 19.00 časova početi koncert domaćih muzičara i pjevača iz Srpske. Kao svojevrsno finale večeri, predviđen je koncert beogradske grupe “Legende” koji je zakazan za 22.00 časa.