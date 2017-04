Sanacija mosta u Priječanima koštaće 80.000 KM

BANJALUKA - Za sanaciju mosta u Priječanima, prema novom projektu, biće potrebno oko 80.000 KM, potvrdio je danas Slaviša Sandić, v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Dodao je da još traje revizija ovog projekta, koji izvodi Institut za građevinarstvo.

Sandić je istakao da planiraju da iduće sedmice prije Vaskrsa zakažu sastanak s "Vodama Srpske", na kojem bi se dogovorili o tome kada će sanacija mosta biti rađena.

"Ko će platiti sanaciju još ćemo vidjeti s njima. Naš zahtjev je da oni to završe jer su finansirali osnovni projekat i nadam se da imaju ta sredstva od Fonda za hitni oporavka od poplava", rekao je Sandić.

Dodao je da, ako slučajno "Vode Srpske" ne budu imale ta sredstva, onda će grad izdvojiti novac koji je budžetom predviđen kao rezervu za završetak ovog posla.

"Ako grad bude radio sanaciju, moramo ići u javnu nabavku i to je za nas nešto novo, a 'Vode Srpske' to mogu nastaviti bez te javne nabavke i izvođača, jer imaju ugovor s njim. Njihova je stvar da li će oni to tretirati kao dopunske radove ili nekako drugo, i ostaje da vidimo na tom sastanku šta će dalje biti", rekao je Sandić.