Saniranje udarnih rupa u Banjaluci čeka ljepše vrijeme

BANJALUKA - Oštećenja saobraćajnica u svim dijelovima grada postala su vidljiva poslije topljenja snijega tako da vozači automobila voze "slalom" kako bi izbjegli udarne rupe a samim tim i kvarove na svojim četvorotočkašima.

Primjera je mnogo a samo u užem gradskom jezgru upečatljiva su na ona veoma frekventnoj raskrsnici Bulevara Petra Bojovića i Živojina Mišića gdje je zbog dvije velike rupe otežano kretanje vozila.

Pored toga vozači moraju posebnu pažnju obratiti i kada idu Bulevarom Srpske vojske prema Lazarevu jer su se na nekoliko mjesta takođe pojavile rupe na asfaltu. Vozači imaju razumijevanja za putare ali se nadaju brzoj sanaciji.

- Poslije svake zime rupe se namnože jer so, abrazivni materijal, grtalice i opterećenja dovode do oštećenja kolovoza. Nadam se da će gradske vlasti brzo reagovati čim se malo proljepša vrijeme jer upadanje u te kratere dovodi do oštećenja vozila a samim tim i ugrožavanja saobraćaja i života - kaže Ranko Tomić iz Nove varoši.

Situacija nije ništa bolja ni u prigradskim mjesnim zajednicama u kojima su potvrdili da duboki krateri prave probleme vozačim i pješacima jer u većini nisu izgrađeni trotoari.

Predsjednik Savjeta MZ Kuljani Bojan Kovačević je rekao da jedino nema oštećenja na prvih 200 metera Prve kuljanske ulice.

- Ta dionica je sanirana prošle godine i asfalt je u dobrom stanju ali ulice u ostatku naselja su pune udarnih rupa. S obzirom na veličinu naselja to je vrlo mali dio puta na kojem se bez problema može voziti - rekao je Kovačević.

Nada se da će gradske vlasti vrlo brzo krenuti sa popravkama.

- Problem je što se svake godine dugo čeka da putari krenu sa krpljenjem i situacije se pogorša. Do tada nam ne preostaje ništa drugo nego da polako vozimo i slalom vožnjom pokušamo da izbjegnemo rupe kako bi oštećenja na autu bila minimalna - kazao je Kovačević.

Predsjednik Savjeta MZ Česma je istakao da je ova zima ostavila ulice u daleko gorem stanju nego što je to bio slučaj ranijih godina.

- Vozačima je teško da procijene koliko su pojedine rupe duboke jer su pune vode. Pokušavaju ih izbjeći i idu vozilima na bankine zato što je glavna saobraćajnica kroz naselje široka 3,5 metara. Pošto nema trotoara to je jedini prolaz i za pješake što dodatno otežava kretanje jer se i jedni i drugi pokušavaju izboriti za svoj prostor. Tako je u cijelom naselju - kazao je Maličević.

Dodao je da hitno treba početi sa popravkama ali smatra da je dugoročno rješenje proširenje glavne ulice.

U Gradskoj upravi su rekli da će sanacija oštećenja na saobraćajnicama početi čim se za to stvore vremenski uslovi, jer je za rad asfaltne baze potrebno toplije vrijeme.

Program

Ovogodišnjim programom zajedničke komunalne potrošnje za sanaciju udarnih rupa te asfaltiranje kraćih dionica kolovoza u sklopu redovnog održavanja predviđeno je 600.000 KM. Kada su u pitanju asfaltirani lokalni putevi za sanaciju udarnih rupa namijenjeno je 340.000 KM.

(Glas Srpske)