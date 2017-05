Skoro svaki maturant ima svog fotografa

BANJALUKA - Osim što roditelji moraju da izdvoje novac za haljinu, odijelo, šminku, frizuru kako bi spremili maturanta za proslavu maturske večeri, posljednjih godina unajmljivanje ličnog fotografa postalo je nezaobilazan trend.

Cijene usluga za fotografisanje jednog maturanta kreću se od 50 KM do 200 KM, a maturanti im se javljaju pet do šest mjeseci ranije kako bi razervisali termin.

Saša Ratković, mladi fotograf, kaže da rezervacije za slikanje matura počinju već u januaru.

"Većina termina bude popunjena do aprila. Iako je veći broj djevojaka koje žele da na ovaj dan imaju profesionalne fotografije, dešava se da se jave i momci koji žele da neke lijepe trenutke tog dana zabilježi objektiv fotoaparata", kaže Ratković.

Dodao je da je svake godine sve više maturanata koji žele da imaju svog fotografa kako bi sebi omogućili lijepe uspomene kojih će se moći sjećati svaki put kada pogledaju fotografije.

Katarina Dodev, maturantkinja Medicinske škole, koja je iznajmljivala fotografa, kaže da je cijena koju je ona platila realna, čak i niska, s obzirom na to koliko fotograf truda uloži.

"Za fotografisanje sam se odlučila jer mi je matursko veče predstavljalo bitan događaj", rekla je Katarina.

Sara Bajić, maturantkinja Srednjoškolskog centra "Gaudeamus", kaže da je za fotografa izdvojila 70 KM i ističe da ima i dosta skupljih.

"Odlučila sam da me na maturskoj večeri slika profesionalni fotograf zato što smatram da bi on, uz novac koji sam potrošila u čitav stajling, bolje dočarao moju haljinu i sam doživljaj maturske večeri umjesto da su me slikali rodbina i prijatelji", kazala je Sara.

Nikola Zajc, profesionalni fotograf, kaže da fotografiše većinom iz ljubavi, ali naravno mora nešto da se zaradi.

"Profesionalni fotografi rade od 150 do 200 KM, a sve zavisi šta ima u svojim ponudama. Maturanti mi se znaju javljati pet do šest mjeseci unaprijed da rezervišu termin. Ove godine radim 14 matura iz različitih škola, a javljaju mi se čak učenici iz Prijedora, Doboja i Prnjavora", kazao je Zajc.