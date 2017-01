Slab interes kafedžija za produženo radno vrijeme

BANJALUKA - Odjeljenje za privredu još nije primilo nijedan zahtjev vlasnika ugostiteljskih objekata u gradu za izdavanje saglasnosti koja će omogućiti produženo radno vrijeme, iako je Skupština grada u decembru prošle godine usvojila odluku koja to omogućava ugostiteljima.

Potvrdili su to u ovom odjeljenju i dodali da su u prethodnom periodu vlasnici ugostiteljskih objekata uglavnom tražili informacije o uslovima koje moraju ispuniti da bi dobili saglasnost za produženi rad.

- Zaključkom gradonačelnika od 15. decembra do 15. januara ugostiteljski objekti su zbog praznika mogli raditi duže, tako da se u narednom periodu očekuju zahtjevi - kazali su u ovom odjeljenju.

Odlukom Skupštine grada svi ugostiteljski objekti, osim onih koji su smješteni u stambenim zgradama kolektivnog stanovanja, mogu dobiti odobrenje za produženi rad i to na period od jednog do šest mjeseci uz plaćanje takse.

- Po isteku rješenja o produženom radnom vremenu ugostitelj može podnijeti novi zahtjev ukoliko se za vrijeme rada u produženom radnom vremenu pridržavao svih kriterijuma koji su definisani ovim odlukom. Ako se utvrdi da nije, taj ugostitelj ne može podnositi novi zahtjev za produženo radno vrijeme u narednih šest mjeseci - navedeno je u izmjenama i dopunama odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada.

Saloni koji se bave organizacijom proslava maturskih zabava, jubilarnih proslava, rođendana i drugih sličnih događaja zatvorenog tipa, mogu zatražiti duže radno vrijeme samo za taj dan kada se proslave održavaju.

Predsjednik Udruženja ugostitelja RS Željko Tatić rekao je da je do pred kraj februara uvijek zatišje u ugostiteljstvu i da je to razlog zbog kojeg niko nije tražio produženje radnog vremena.

- U januaru je bilo puno praznika, radilo se i dan i noć i nije bilo potrebe da se traži produženje. Sada su ljudi uglavnom na odmorima i odsutni, ali sam siguran da će odluka kojom se dozvoljava duže radno vrijeme zaživjeti i da će veliki broj ugostitelja tražiti da duže radi - kazao je Tatić.

Smatra da visina taksi koje ugostitelji treba da plate za dobijanje saglasnosti da duže rade nije razlog za trenutni nedostatak interesovanja.

- Ko bude imao interes, radiće duže i platiće gradu potrebne takse za to. Važno je da se kroz redovne kontrole gradske inspekcije i komunalne policije kontroliše da nema zloupotrebe i da se poštuje određeno radno vrijeme i da se ne remeti javni red i mir - kazao je Tatić.

Od sedam do 23 časa

Trenutno radno vrijeme kafića i restorana je od sedam do 23 časa radnim danima, a vikendom od sedam do 24 časa. Ugostiteljski objekti sa znakom kvaliteta "zlatna kašika" radnim danima rade od sedam do 24 časa, a vikendom jedan sat duže. Noćni klubovi mogu raditi od 19 do dva časa radnim danima, a vikendom sat duže. Radno vrijeme salona za posebne prilike je od sedam do tri časa.

Takse

Takse koje moraju platiti ugostitelji za odobravanje produženog radnog vremena:

a) svadbeni saloni i slično

za 1 dan .............................................................................20 KM

b) kafići, klubovi, restorani i slično

- za mjesec ....................................................................... 350 KM

- za 2 mjeseca.......................................................................700 KM

- za 3 mjeseca .................................................................... 1.000 KM

- za 4 mjeseca .................................................................... 1.300 KM

- za 5 mjeseci .....................................................................1.600 KM

- za 6 mjeseci .................................................................... 1.800 KM

(Glas Srpske)