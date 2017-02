Sporan smisao etičkog kodeksa

BANJALUKA - Komisija za propise, predstavke i sprovođenje etičkog kodeksa Skupštine grada u petak je Prijedlog etičkog kodeksa vratila na doradu jer, prema njihovom mišljenju, nekoliko članova nije jasno definisano.

Među spornim članovima je onaj o odnosu prema medijima, koji definiše da odbornici u komunikaciji sa predstavnicima javnog informisanja izbjegavaju umanjivanje, manipulaciju ili učtivost, kao i član o upotrebi mobilnog telefona tokom sjednice, te član koji se odnosi na pasivno i aktivno podmićivanje.

Stojan Vukajlović, predsjednik Komisije i odbornik DNS-a u Skupštini grada, pojasnio je da je Prijedlog etičkog kodeksa vraćen kako bi Kolegij razmotrio stavove i primjedbe članova Komisije.

Kaže da su u ovom kodeksu neke stvari suvišne, a ukoliko to ne bude riješeno postoji mogućnost da taj prijedlog bude skinut sa dnevnog reda i neće biti na sjednici Skupštine koja je najavljena za utorak.

"U pogledu samog kodeksa ključne su bile činjenice i to da li on ima smisao etičkog kodeksa ili neku drugu vrstu. S obzirom na to da se u njemu predviđaju neke stvari koje prepisuje isključivo Krivični zakon i drugi zakoni, besmisleno je u njega unositi te odredbe jer on onda nije etički, već neki drugi vid disciplinske odgovornosti, a mi nismo zaposleni kao odbornici u Skupštini, već smo birani od strane građana i političkih partija", istakao je Vukajlović.

Etički kodeks, kako kaže, treba da propiše konkretno postulate koji se tiču samog rada Skupštine, u pogledu ometanja Skupštine, kućnog reda, pristojnog ponašanja, upotrebe mobilnih telefona i svih sredstava koja ometaju rad Skupštine.

"Za sve druge odredbe će i sam odbornik i bilo koji drugi građanin koji ih prekrši odgovarati krivično i to je jasno. Iz tog razloga smo mi tu sugerisali, a ja kao predsjednik Komisije sam predložio da to treba još jednom dobro pregledati i doraditi da bi se stvarno definisalo šta je svrha i cilj samog donošenja", dodao je Vukajlović.