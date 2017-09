Stipendije i za đake iz doma

BANJALUKA - Konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola raspisan je danas, a pravo na stipendiju imaće svi učenici koji ispune uslove konkursa, potvrdio je Dragan Banjac, v.d. načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport.

Prema njegovim riječima, ove godine je novina da će za stipendije moći konkurisati i srednjoškolci koji su smješteni u domu za nezbrinutu djecu.

Pojasnio je da grad dijeli stipendije prema socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i za uspjeh u školi.

"Opšti uslovi su da učenici moraju biti državljani BiH, RS, da ne pohađaju srednju školu ili drugi smjer na drugom mjestu, da nisu obnovili niti jedan razred u upisanoj srednjoj školi i da u prethodno završenom razredu imaju primjerno vladanje", objasnio je Banjac.

Banjac je dodao da su uslovi i da učenici ne smiju primati stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i da imaju prebivalište na području grada u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine.

Prema njegovim riječima, za stipendiju prema socijalnom statusu učenici moraju ispunjavati jedan od posebnih uslova, a to je da su djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije, umrlih vojnih invalida od I do IV kategorije, vojnog invalida V i VI kategorije koji je umro od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti po osnovu kojeg mu je utvrđen vojni invaliditet.

"I ovaj posljednji uslov je novina, on do ove godine nije bio, pored novine da će ove godine moći konkurisati djeca bez roditeljskog staranja i koja su smještena u ustanovu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na području grada, i tu je riječ i o djeci iz drugih opština, i mi ove godine dajemo mogućnost da se i ta djeca mogu prijaviti na konkurs", kaže Banjac.

Novina je, kako kaže, i to da prava imaju i djeca samohranih roditelja, korisnika prava na jednokratnu upotrebu novčane pomoći ili dodatka za djecu od Centra za socijalni rad i djeca sa smetnjama u razvoju ili punoljetna djeca sa invalititetom i da ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugih lica utvrđeno rješenjem JU Centar za socijalni rad.

"Deficitarna zanimanja ove godine su smjerovi zidar, moler, pekar i obućar", rekao je Banjac.

Pojasnio je da učenici koji konkurišu za stipendiju po uspjehu u školi moraju ispunjavati uslove, da su učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole i da su završili prethodne razrede sa odličnim uspjehom.

"Visina mjesečne stipendije za deficitarna zanimanja utvrđuje se od 160 KM za učenike, za socijalni status visina stipendije i uspjeh u školi utvrđuje se u visini od 80 KM. Konkurs će biti otvoren 30 dana", rekao je Banjac.