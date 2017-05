Sutra bez struje Saračica i Drakulić

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez stru-je će danas od osam do 16 časova biti dio na-selja Savanovići.

Od 8.30 do 17 časova struju neće imati dijelovi naselja Saračica, Čokori, Karaula, Prpe i Jovir, a od devet do 14 časova ni dijelovi naselja Bla-gojevići, Grujići i Kasapovići. Bez struje će od 13.30 do 14 časova biti dijelovi ulica Dr Živka Nježića i Mlađe Ćusića, kao i dijelovi naselja Srpski Milanovac, Drakulić, Rakovačke bare i Motike.

"Dijelovi ulica Todora od Stalaća i Milana Bran-kovića i dio naselja Vukliševići struju neće imati od devet do 14 časova", saopšteno je iz "Elek-trokrajine".