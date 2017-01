U Banjaluci zabranjen saobraćaj za teretna vozila 9. januara

BANJALUKA - Na području grada Banjaluka od 9. januara u 7.00 časova do 10. januara u 4.00 časa biće zabranjen saobraćaj za teretna vozila nosivosti veće od 3,5 tone, povodom proslave 9. januara - Dana Republike Srpske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Zabrana se ne odnosi na ulice na magistralnom putu m četiri - Bulevar Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/ i magistralnom putu m-16 - Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada /zapadni tranzit/.

Zabrana, koju je donio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, ne odnosi se na teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.

Iz MUP-a podsjećaju da je od 6. januara u 12.00 časova do 7. januara u ponoć, te od 9. januara u ponoć do 10. januara do 6.00 časova zabranjen prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srpske, osim prevoza pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Ministarstvo, kao i centri javne bezbjednosti, stanice javne bezbjednosti i policijske stanice za ove dane neće izdavati odobrenje za prevoz eksplozivnih materija.