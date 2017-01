U Debeljacima muke zbog kanalizacije

BANJALUKA - Zbog neizgrađene kanalizacione mreže u jednom dijelu Debeljaka, ovim naseljem se često šire neprijatni mirisi, ali i fekalije, kaže Dragan Klašnja, član Savjeta mjesne zajednice Debeljaci, ističući da taj problem traje godinama.

Navodi da su bez kanalizacije Ponirska ulica, kao i dio MZ prema Zelenom Viru. Dodaje da fekalne vode teku kanalima pored puta. Jedan dio Debeljaka ima izgrađenu kanalizaciju, ali je problem, kako kaže Klašnja, što veliki broj kuća nije priključen na nju, što je neodgovorno.

"Najveći problem prave kuće koje se nisu još priključile na kanalizacionu mrežu jer je za to potrebno prekopavati ulice, a radove prekopavanja i priključak mještani sami treba da plate, pa to izbjegavaju. Niko od nadležnih ne radi ništa da se ti neodgovorni mještani navedu da to urade. Ovaj drugi dio naselja koji nema kanalizaciju vapi za njenom izgradnjom, a ovi koji je imaju ne žele se priključivati", istakao je Klašnja.

Iz Odjeljenja za komunalne poslove Gradske uprave rekli su da je u toku priprema programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za 2017, koji će razmatrati Skupština grada u januaru, te će po usvajanju biti poznato koji će infrastrukturni radovi biti obavljani u ovoj godini. Grad svake godine ulaže sredstva u izgradnju kanalizacije.

Inače, po pozivu građana, zbog ispuštanja otpadnih voda iz domaćinstava prošle godine je nekoliko puta intervenisala i Vodna inspekcija koja je nalagala mjere u takvim slučajevima.

"Tamo gdje nije izgrađena kanalizacija, a nije izgrađena ni septička jama, Vodna inspekcija fizičko lice može kazniti sa 500 KM, a tamo gdje je izgrađena kanalizacija, a domaćinstvo nije priključeno na nju, Komunalna inspekcija kažnjava fizička lica sa 100 maraka", naveli su iz Gradske uprave.