U četvrtak počinje gradnja toplane koja će grijati 24 sata dnevno

BANJALUKA - Pripremni radovi na novoj toplani, koja će biti izgrađena u blizini dosadašnje, trebalo bi da počnu u četvrtak, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić nakon potpisivanja ugovora o osnivanju privrednog društva "Eko-toplana" Banjaluka sa Dragišom Zečevićem, izvršnim direktorom Instituta za energetiku i ekologiju IEE.

"Konačno dobijamo pouzdano i kvalitetno grijanje u gradu. Dobićemo cjelodnevno grijanje u odnosu na dosadašnji dnevni režim, ali i velike finansijske efekte", rekao je Radojičić.

Dodao je da je potpisivanjem ovog ugovora riješen dugogodišnji najveći komunalni i finansijski problem grada.

"Još zimus smo govorili o jednoj ludoj ideji da se u toku ove godine pripremi, izgradi i da narednu grijnu sezonu dočekamo s novom toplanom. Formalno-pravni uslovi su stečeni i ide se dalje u izdavanje dozvole za pripremne radove da bi ih izvođač već u četvrtak mogao i započeti na terenu", istakao je Radojičić.

Osnivanjem novog privrednog društva grad će imati i finansijsku dobit.

"Dosadašnje sezone su značile 10 do 20 miliona KM čistog troška za grad uz dodatne garancije i uz to da je novac odlazio van za nabavku mazuta. Sada za domaće tržište dobijamo 15 do 20 miliona KM koje ostaju za kupovinu energenta ovdje i dobijamo profitabilnu firmu, koja godinama treba da donosi dobitak, a ne novi minus i nove probleme gradu", kazao je Radojičić.

Dodatna dimenzija u ovoj priči, kako je istakao, jeste da grad dobija i ekološki prihvatljivo postrojenje, jer je emisija gasova zagađenja daleko manja od sagorijevanja mazuta.

Ugovor potpisali Dragiša Zečević, direktor IEE, i gradonačelnik Igor Radojičić

Radojičić je izrazio zahvalnost kompaniji IEE sa podizvođačima, koji su se prijavili na ovaj poziv, izrazili spremnost da ga izvedu i koji imaju kapacitet da projekat nove toplane realizuju u garantovanom periodu od sedam mjeseci od početka radova.

Zečević je naglasio da će grad, osim nove toplane, dobiti savremenu toplifikacionu mrežu, logistički centar za biomasu i novu dimenziju odnosa sa potrošačima.

"Tehnologija u novoj toplani djelo je domaćih stručnjaka, čime se pokreće domaća elektro, mašinska i građevinska industrija", istakao je Zečević.

Risto Marić, direktor "Šuma RS", poručio je da će za novu toplanu biti obezbijeđeno dovoljno biomase i drvnog sortimenta za proizvodnju drvne sječke.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i Željka Cvijanović, premijer RS, Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, i najviši predstavnici gradske vlasti.