Ubio se manijak koji je napadao djevojke u Banjaluci

BANJALUKA - Muškarac koji je u posljednje vrijeme presretao, napadao i prijetio ženama u Banjaluci izvršio je samoubistvo, saznaje Glas Srpske.

U Policijskoj upravi Banja Luka održaće se vanredna pres konferencija na kojoj će načelnik Policijske uprave Banja Luka, Željko Spasojević, sa saradnicima prezentovati rezultate rada vezane za rasvjetljavanje napada na ženske osobe od stane nepoznatnatog lica na području grada Banja Luka, a koji su se dešavali u proteklom periodu tekuće godine i rezultate rada na rasvjetljavanju četiri (4) krivična djela razbojništva koja su izvršena na području grada Banja Luka.

Prema informacijama sa kojima list raspolaže, sumnja se da je on odgovoran za niz napada, koji su se uglavnom dešavali pod okriljem noći. Napadi su počeli krajem maja u centru grada, a posljednji su se dogodili u ponedjeljak i utorak kada su na poznatom banjalučkom izletištu Banj Brdu na meti bile S.Š. i S.P. iz Banjaluke.

S.Š. je napad prijavila policiji ispričavši da ju je nepoznati muškarac u ponedjeljak uveče rukom udario u zadnjicu dok je kraj nje prošao na biciklu. Rekla je da se sve desilo dok je bila kod rampe na rekreativnoj stazi prema spomeniku na Banj brdu.

“Prijavila sam policiji, ali sam se i sama dala u potragu. Sutradan sam ga opet uočila oko 19 časova kada se vraćao prema gradu iz pravca spomenika”, navela je S.Š.

Drugi slučaj napada, takođe na stazi prema ovom izletištu, zabilježen je odmah iste večeri. S.P. je rekla da je manijak pred nju iskočio dok je prolazila od kafića prema spomeniku na Banj brdu.

“Stavio mi je ruke preko lica i povukao u stranu rekavši da budem tiha. Odgurnula sam ga, a on me oborio na zemlju. Tada sam počela da vrištim i zgrabila sam kamen, nakon čega je odšetao u šumu”, ispričala je uznemirena Banjalučanka i dodala da se napad desio oko 20:30 časova.

Ona je rekla da je riječ o mršavom momku od 25 do 27 godina, tamnije kose, koji je poprilično visok.

Prije vrebanja žrtava na izletištu, koje je uvijek puno rekreativaca, opasni muškarac je sijao strah gotovo u samom centru grada.

“Patroliranju” manijaka na Banj brdu prethodio je napad koji se dogodio 22. juna, kada je presreo 32-godišnju Banjalučanku i zaprijetio joj silovanjem. Ova djevojka je ispričala da se sve odigralo u ulici Ive Andrića, kada ju je muškarac naglo zgrabio za grudi i zadnjicu i rekao da će je silovati.

Spasila se tako što ga je ubijedila da prvo malo prošeta sa njom, dok nije naišao komšija, kome se obratila za pomoć. Kada je glasno komšiji rekla da stane manijak je pobjegao.

Početkom jula u centru Banjaluke u kratkom periodu dogodila su se tri napada na djevojke, od čega su dva prijvljena policiji. Manijak je jednoj od djevojaka prišao i pokušao da joj svuče helanke. Djevojka je počela da vrišti i uspjela je da ga udari, a kada su čule galamu u pomoć su pritrčale i komšije.

Druga djevojka nije smogla snage da govori o incidentu plašeći se da se to ne ponovi, dok treća napad nije ni prijavila.

Hapšenje

Policija je u potrazi za ovim manijakom uhapsila muškarca koji se skidao nag u banjalučkim ulicama Petra Rađenovića i Ranka Šipke i pokazivao polni organ. Sumnjalo se da on možda stoji iza ranijih napada u centru grada, ali za to nije bilo dokaza, pa je pušten na slobodu. Njega žrtve napada nisu prepoznale, mada je u policii priznao da je napao djevojku u ulici Ive Andrića, ali je kasnije to negirao.

(Glas Srpske)