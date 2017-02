Vandalizam u dvorištu Muzeja RS (FOTO)

BANJALUKA - Prošle sedmice u noći s petka na subotu nepoznati počinioci iščupali su stubiće koji su bili postavljeni oko muzejskih eksponata, tenka i dvije lokomotive iz Drugog svjetskog rata, zaostavštine Narodnooslobodilačke borbe, izložene u dvorištu Muzeja Republike Srpske.

"U subotu ujutru primijetili smo da je izvaljeno 14 stubića, koji su postavljeni oko eksponata. Nije velika šteta pričinjena. Eksponate je, kao što je poznato, vrlo teško oštetiti, ali možemo reći da je ovo neka vrsta ataka na kulturnu baštinu i kulturno nasljeđe Republike Srpske", kazao je za "Nezavisne" Vladimir Đukanović, v.d. direktora Muzeja RS.

Centar javne bezbjednosti i Komunalna policija, kako saznajemo, upoznati su s ovim slučajem i sačinjen je zapisnik protiv nepoznatih počinilaca. Nažalost, još ne postoji video-nadzor ispred Muzeja RS, što policiji svakako otežava posao.

"Mi smo upravo u jednom projektu, koji predviđa video-nadzor u objektu i ispred objekta, odnosno na onom vanjskom prostoru gdje su eksponati. U to ime razgovarali smo s nekim firmama koje se bave video-nadzorom i bili smo u fazi postavljanja, ali nismo to završili do kraja", kaže Đukanović, navodeći da će stubići uskoro biti vraćeni, te da su oni i prvi put postavljeni kako se djeca ne bi penjala na eksponate i povrijedila se.

Pored rada na postavljanju bezbjednosnih kamera i detalja koji će u neku ruku fizički izmijeniti izgled Muzeja RS, uprava ove istitucije intenzivno radi i na polju naučnoistraživačkog rada, realizaciji projekata, školovanju i obuci kadrova, izvođenju studentske prakse i digitalizaciji muzejske građe. Saradnja koja podazumijeva sve nabrojano predviđena je ugovorom koji je Muzej RS potpisao s Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Banjaluci. Juče ujutru, neposredno prije našeg razgovora, ugovor su potpisali Vladimir Đukanović i prof. dr Branko Blanuša, dekan Elektrotehničkog fakulteta.

Ugovor je, kako su nam kazali predstavnici ove institucije, veoma značajan za Muzej RS, jer će ovim putem biti obezbijeđena stručna pomoć u uvođenju savremenih tehnologija u muzejsku praksu i uključivanje muzeja u multidisciplinarne projekte koji izlaze iz klasične muzejske prakse.