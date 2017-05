Vlada uplatila 500.000 KM za nastavak izgradnje sistema "Crno vrelo"

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović i gradonačelnici Banjaluke i Prijedora Igor Radojičić i Milenko Đaković ozvaničili su danas nastavak radova na izgradnji primarnog vodovodnog sistema "Crno vrelo", za šta je Vlada Srpske uplatila prvu tranšu od 500.000 KM.

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što su se stekli uslovi da bude nastavljena realizacija ovog izuzetno važnog projekta, koji je od velikog značaja za Banjaluku i Prijedor.

Ona je dodala da je Vlada, nakon finansiranja dijela projekta koji se odnosi na Prijedor, nastavila saradnju sa banjalučkom Gradskom upravom.

"Odlučili smo da idemo u nastavak ovog projekta te smo, od predviđene tranše od dva miliona KM, koliko je neophodno za nastavak realizacije ovog projekta, uplatili 500.000 KM. U narednom periodu će se, kako to bude potrebno za izvođenje radova, prebacivati i ostale tranše", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Donjem Pervanu kod Banjaluke.

Ona je napomenula da je riječ o veoma velikom projektu koji se finansira kombinacijom različitih izvora, te izrazila zadovoljstvo što i Vlada Srpske učestvuje u njemu.

Cvijanovićeva je istakla značaj ovog projekta za gradove Banjaluku i Prijedor, koji su opredijeljeni da, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, riješe i probleme seoskih područja.

"Cilj nam je da ujednačeno radimo na poboljšanju uslova za život, ne samo u urbanim zonama, nego i u seoskim područjima. Ovo je najbolji način da se obezbijedi bolji život svima koji žive na selu i koji žele tu da ostanu", rekla je Cvijanovićeva.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je da je riječ o nastavku kapitalnog projekta Banjaluke i Prijedora.

"`Crno vrelo` je vodovod koji se tiče područja sa oko 20.000 stanovnika. Nakon višegodišnjeg zastoja, u prilici smo da nastavimo radove na primarnom dijelu i sredstvima od oko dva miliona KM trebalo ba da ove godine završimo ovu fazu", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, projekat izgradnje vodovoda "Crno vrelo" obuhvata niz mjesnih zajednica i sela, kao što su Borkovići, Bistrica, Bronzani Majdan, Goleši, Kmećani, Pervan, Radosavska, Slavićka, Piskavica.

On je dodao da bi realizacija ovog projekta trebalo da omogući da se u narednim godinama nastavi rad na jednom po jednom podsistemu.

"Slijede još četiri podstistema, jer je mreža veoma velika i pokriva široko područje gradova Banjaluka i Prijedor", rekao je Radojičić.

On je naveo da samo za podstistem "Zvijezda", koji je sljedeći, treba izgraditi oko 40 kilometara sekundarne vodovodne mreže.

"Vodimo pregovore sa međunarodnim finansijskim institucijama, te smo prošle sedmice sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj razgovarali o novim sredstvima za izgradnju vodovoda, od kojih je `Crno vrelo` kapitalni", rekao je Radojičić.

On je dodao da je osim ovog, Grad Banjaluka pred početkom još jednog velikog projekta, te će sutra biti postpisan ugovor o izgradnji nove toplane na bio-masu, čime će se riješiti najveći gradski finansijski i komunalni problem.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izrazio je nadu da će ovaj primarni projekat biti završen do kraja godine, kako bi se u ovoj opštini nastavila izgradnja tercijarne mreže vodovoda i kućnih priključaka.

"Ovo je nastavak izgradnje zajedničkih objekata na regionalnom vodovodu između gradova Banjaluka i Prijedor. Mi malo prednjačimo u ovom projektu, te smo već završili sekundarnu mrežu i stigli do tercijarne, to jest do kućnih priključaka, ali Evropska investiciona banka ne dozvoljava da se vrši tercijarni razvod, dok sistem ne napunimo vodom", rekao je Đaković.

Završetkom projekta vodosnabdijevanja i kanalizacije, naveo je on, vrijednog oko 40 miliona KM, koji Grad Prijedor sprovodi sa Evropskom investicionom bankom, 70 odsto površine Prijedora biće snabdjeveno kontrolisanom vodom za piće.