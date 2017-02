Wi-Fi ujedinio odbornike Skupštine grada Banjaluka

BANJALUKA - Većina odbornika podržava prijedlog da banjalučka skupštinska sala bude pokrivena internetom, kako bi tokom sjednica svoje argumente mogli da protkrijepe činjenicama koje bi pronašli na internetu.

Ipak, upozoravaju da bi u tom slučaju trebalo spriječiti moguće zloupotrebe, odnosno pristup društvenim mrežama i igricama.

Uvođenje interneta predložio je Saša Čudić, odbornik nacionalne manjine u Skupštini grada, pravdajući to mogućnošću lakše i brže komunikacije.

"Često dođemo u situaciju da nam zatrebaju određene informacije o tačkama o kojima se raspravlja, a mnogo brže možemo doći do njih putem interneta. Zbog toga sam to i predložio", istakao je on.

S njim se složio i Budimir Balaban, predsjednik Skupštine grada.

Vjeruje da internet može doprinijeti kvalitetnijem radu odbornika.

Objašnjava da to nije nikakva komplikacija, te da bi Wi-Fi vrlo brzo mogao "ući" u skupštinsku salu.

Odbornici bi u svakom trenutku mogli provjeriti šta ima treba

Boran Bosančić, odbornik DNS-a, takođe podržava uvođenje Wi-Fi mreže, pod uslovom da to ide u pravcu digitalizacije i boljeg tehničkog korištenja od strane odbornika.

"Ne bi bilo loše uvesti internet, ali ako se omogući korištenje laptopa i drugih sredstava kako bi odbornici u svakom trenutku mogli provjeriti podatak koji im treba, ali bi možda trebalo da se na njemu blokiraju društvene mreže, YouTube i druge aplikacije koje ne služe odbornicima u njihovom radu", istakao je Bosančić.

Sve što vodi napretku rada odbornika je dobro i to bi trebalo svi da podrže, smatra Vladimir Mirošljević, odbornik NDPa.

"Ne možemo se baviti logikom da će to ići u zloupotrebu, već razmišljati da će to koristiti odbornicima, da se oni mogu vrlo brzo vratiti na materijal sa skupštinskog sajta koji im je potreban. Ako će to neko zloupotrijebiti, neka ide njemu na čast", kazao je Mirošljević.

Za uvođenje interneta je i Draško Stanivuković, odbornik PDP-a.

"Mislim da nova oprema u Skupštini ne bi bila bacanje novčanih sredstava"

"Mislim da nova oprema u Skupštini ne bi bila bacanje novčanih sredstava. Kada bismo imali tu iPad na kojem bismo mogli raditi bez korištenja telefona na taj način bismo izbjegli zloupotrebu, jer dosta ljudi igra igrice i ne radi tokom sjednice Skupštine", objasnio je Stanivuković.

S druge strane, Gordana Lihović, odbornica SNSD.a, mišljenja je da u toj prostoriji ne bi trebalo da bude interneta jer bi, kako navodi, samo služio za odvlačenje pažnje s onoga što se radi.

"Mislim da je sve do ljudi. Znam da se ne možemo oduprijeti promjenama, ali nisam sigurna da je to nužno. Po mom mišljenju bi zbog bolje koncentracije i pažnje bilo dobro da uopšte nemamo internet u sali", istakla je Lihovićeva.