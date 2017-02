Za ulicu u Česmi 750.000 KM

BANJALUKA - Ulica Petra Velikog u naselju Česma uskoro bi mogla dobiti novo ruho jer bi dio novca iz programa predviđenog za hitnu sanaciju od poplava trebalo da bude uložen u njenu obnovu.

Potvrdio je to danas i Slaviša Sandić, v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve, koji je kazao da je Ministarstvo finansija RS prije mjesec dana obavijestilo grad da je ostalo još novca za lokalne zajednice iz programa koji je bio predviđen za hitnu sanaciju od poplava, a riječ je o 750.000 KM.

"Gradonačelnik je poslao odgovor da je grad zainteresovan i da će kandidovati neki od projekata, a moje odjeljenje se odlučilo da uradimo Ulicu Petra Velikog. Naravno, ne može da se završi cijela trasa, ali ima dovoljno novca da se uradi oko 600 metara", istakao je Sandić.

Dodao je da u to spada izgradnja dvije saobraćajnice, dvostrukih trotoara, rasvjete, vode i kanalizacije.

"Problem je što nisu riješeni imovinski odnosi, imamo projekat i ako bude saradnje mještana da to razumiju, mi bismo to mogli uraditi", istakao je on.

Prema riječima Miladina Maličevića, predsjednika Savjeta mjesne zajednice Česma, za sutra je zakazan sastanak sa stanovnicima ovog naselja.

"Ukoliko se mještani odluče da prihvate ponudu i ne bude se niko bunio, postoji mogućnost da rekonstrukcija ove ulice počne u toku ove godine", istakao je Maličević.