Željko Bebek uz tamburaše vratio Banjalučane u davna vremena

Dašak prošlih vremena, muzike, plesa, ozarenih lica na kojima ste mogli vidjeti da su se vratili na mjesta na kojima su nekada sklapali prve ljubavi, samo je dio onoga što se moglo doživjeti u subotu veče na koncertu jedne od najvećih zvijezda pop-rok scene bivše Jugoslavije Željka Bebeka.

On je u pratnji orkestra CTK Varaždin i Gradskog tamburaškog orkestra Banjaluka u subotu veče nastupio na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel u Banjaluci.

Zanimljivo je da je nakon mnogobrojnih koncerata i festivala kojim su ovo ljeto odjekivale zidine Kastela ovo bio nastup na kojem je prevladavala publika nešto starije generacije, mada nije nedostajalo ni mlađe garde. S obzirom na to da je iza Bebekovih leđa bilo blizu 70 svirača, bio je ovo koncert i za gledanje, ne samo za slušanje.

Spoj Bebeka, Varaždina i Banjaluke na scenu je donio kompozicije koje su na najljepši način obilježile 40 godina karijere ovog poznatog muzičara.

Zajedno s njim publika je odmah zapjevala hitove "Bijelog dugmeta", čiji je Bebek bio pjevač, a koji su zauvijek obilježili muziku na ovim prostorima, poput "Kad bih bio bijelo dugme", "Sanjao sam noćas da te nema", "Ima neka tajna veza".

Iako su u početku svi sjedili, već nakon nekoliko numera nikom nije bilo teško da ustane i zapleše uz hitove uz koje je nemoguće sjediti.

Bebek je publici priznao da je Banjaluka grad koji mu je ostao u lijepom sjećanju i u kojem je uvijek bio lijepo primljen.

"Drago mi je što sam se nakon svih godina koje su prošle vratio u grad u kojem muzika oduvijek živi i gdje sam uvijek bio ispraćen sa ovacijama i lijepim riječima", rekao je Bebek.

On je pojasnio da je saradnja sa tamburašima počela još 2014. godine kada je povodom obilježavanja 40 godina muzičke karijere sa Tamburaškim orkestrom Centra tradicijske kulture iz Varaždina održao cjelovečernji koncert u HNK Varaždin.

"Pjevanje uz tamburu probao sam na 'Tamburica festu' u Novom Sadu. Tada sam nastupao sa varaždinskim orkestrom. Na toj manifestaciji smo sreli Spomenka Guzijana, predsjednika banjalučkih tamburaša, i javila se ideja za saradnju", istakao je Bebek.

Jedna posjetiteljka komentarisala je da je sa nestrpljenjem očekivala taj koncert, te da je iz tog razloga karte kupila čim su one puštene u prodaju. Kazala je da joj se sviđaju repertoar i Bebekov glas, koji sa godinama nimalo ne gubi boju, ali da je očekivala da će možda atmosfera biti još življa, poput one kada su uz pjesme "Dugmeta" plesali do jutra u tadašnjim domovima kulture.

Dok su izvodili numeru "Selma", publikom su zavladale posebne emocije, a gledajući kako svi izgovaraju riječi iste, još jednom je bilo jasno zašto je ovo legendarni hit za sva vremena.

Bebek je uz tamburaše, kojima su dirigovali dirigent varaždinskih tamburaša Tibor Bun i dirigent GTO Banjaluka Zlatan Mirić, izveo i neke od najvećih hitova svoje solo muzičke karijere, kao što su "Sinoć sam pola kafane popio", "Da je sreće bilo", "Šta je meni ovo trebalo", "Tijana", "Žuta ruža s Dunava", "Oprosti mi što te volim", a razdragane Banjalučane je na počinak, kako i treba, ispratio uz "Laku noć, svirači".

Komentarišući pjesme koje je odabrao za repertoar ovog koncerta, on je istakao da su se na njemu morale naći i nove numere sa albuma koji je objavljen prije desetak dana "Ono nešto naše".

"Mnogo je dueta koje sam u karijeri otpjevao, između ostalih tu je i duet sa Oliverom Dragojevićem 'Ako voliš ovu ženu'. Ta pjesma je nešto posebno. Nakon nje, više nemam potrebu da snimam duete. Pored toga, želim da najavim da će i sve budeće pjesme koje budem pjevao biti i lijepe, ali će biti samo moj izbor. Sada sam dosegnuo taj nivo da mogu da radim nešto drugačije, pjesme isključivo za svoju dušu", kazao je Bebek. Nema sumnje da je publika koja je u dobroj mjeri ispunila ljetnu pozornicu uživala u pjesmama koje bude želju za emocijom, ljubavlju, zagrljajem, poljupcem i mirom.