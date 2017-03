Akcize pred poslanicima treći put

SARAJEVO - Predstavnički dom parlamenta BiH održaće u srijedu vanrednu sjednicu, na kojoj će se naći set zakona koji se odnosi na uvođenje akciza na naftu i naftne derivate, što će značiti dodatnih 15 feninga na ove derivate.

Iz Saveza za promjene i dalje su čvrsti u stavu da neće podržati akcize, jer su one dodatni namet za građane BiH, ali i za poljoprivredni sektor, koji je, kako tvrde oni, a i poljoprivrednici, na koljenima.

Dušanka Majkić (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu BiH, ističe da još ne zna da li će SNSD prisustvovati sjednici. Naglašava da akcize mogu proći i bez poslanika ove stranke, a što se tiče Doma naroda BiH, Majkićeva objašnjava da je dovoljno da u svakom klubu delegata budu po tri "za".

Njen kolega Mirsad Isaković (SBB) kaže da će SBB podržati set zakona o akcizama. Međutim, kako ističe, njega više brine objašnjenje zbog čega se donosi taj zakon, koje je prvi put čuo nakon sjednice Vijeća ministara.

"U tom objašnjenju stoji da su akcize nužne zbog naplate kredita. I to me zabrinjava jer je zaduženost milijardu KM, a budžet institucija BiH je 950 miliona KM. To znači da ubrzano idemo prema grčkom scenariju", kazao je Isaković, koji ističe da vjeruje da će u Predstavničkom domu BiH akcize biti usvojene, te da je, kada je Dom naroda u pitanju, "palica" u rukama SNSD-a.

"U Federaciji BiH će zakon imati potrebnu većinu", rekao je Isaković.

Poslanik NDP-a Momčilo Novaković slaže se sa ocjenom nekih svojih kolega da BiH ide prema grčkom scenariju.

"Ne možemo podržati dodatni namet građanima BiH. Neće samo poskupjeti nafta i naftni derivati, to sve povlači za sobom poskupljenje i drugih životnih namirnica", kazao je Novaković, upozorivši da je najveći problem BiH to što nema proizvodnje, što BiH nema čime pokriti to što se zadužuje.

I Borislav Bojić (SDS), poslanik u Predstavničkom domu, kaže da je poznato da njegova partija neće podržati akcize.

Oglasili su se i poljoprivrednici iz oba entiteta, koji su, očekivano, poručili da će poljoprivredi u BiH biti nanesena velika šteta.

"Ova odluka bez prethodne odluke o uvođenju plavog dizela je još jedan potez u pokopu poljoprivredne proizvodnje u BiH, koju mi seljaci ne možemo tolerisati. Zar mi treba da gradimo autoputeve koje ne koristimo, da bi ih koristio neko drugi kada mi propadnemo, a oni dođu da se bave poljoprivredom", saopštili su poljoprivrednici, koji navode da se slažu sa Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, da u okruženju postoje modeli nameta za izgradnju autoputeva, ali podsjećaju da isto tako postoji model plavog dizela i pitaju da li je ovo što se radi realno.

"Moramo naglasiti da je nerealno da je gorivo oslobođeno akciza i putarina za avio-saobraćaj, željeznice, termoelektrane, rudnike i kamenolome, a za poljoprivredu nije. To nije slučaj u okruženju", navode poljoprivrednici.

Vijeće ministara BiH u utorak je na sjednici donijelo odluku o upućivanju zakona o dopuni Zakona o akcizama u parlamentarnu proceduru.