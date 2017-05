Akcize u rukama Upravnog odbora UIO

SARAJEVO - Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH, kojeg čine entitetski premijeri, ministri finansija i predstavnici UIO, odlučiće hoće li ići u nove izmjene i dopune zakona o povećanju akciza na naftu i naftne derivate, potvrdio je za "Nezavisne" Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH.

"Procedura je takva da nove izmjene i dopune zakona pokreće UO UIO, kao što je pokrenuo i ove, a onda se šalje u dalju proceduru Vijeću ministara, pa Parlamentarnoj skupštini BiH. To je red koraka, ali to nije odluka jednog čovjeka da se krene u taj proces. Prošli put temelj za pokretanje zakonskih izmjena bio je dogovor dva entitetska premijera", rekao je Bevanda, koji je i sam član UO UIO BiH.

Mišljenja je da se ništa neočekivano nije desilo u srijedu u parlamentu kod glasanja o setu zakona o akcizama.

"Vidjeli smo ranije glasanje u parlamentarnoj komisiji i to su kasnije pratila i dešavanja u parlamentu. Nisam, međutim, čuo argumente koji bi potvrdili da su zakoni loši, nego se sve svelo na paušalne ocjene i politikantstvo", komentarisao je Bevanda neusvajanje seta zakona o akcizama u Predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, koji je podržao negativno mišljenje komisije za finansije i budžet tog doma.

Podsjećamo da je usvajanje seta zakona o akcizama bio uvjet da BiH dobije drugu tranšu MMF-ovog kredita.

Bevandin kolega Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, rekao je da je neusvajanje akciza bruka za BiH i da će proizvesti posljedice po domaće kompanije i infrastrukturne radove.

"Ovo je pokazalo da na nivou BiH ne postoje zajedničke institucije i da postoje institucije koje hodaju po svijetu, daju obećanja od Brisela do Vašingtona, a onda kada dođu u Sarajevo nisu u stanju primijeniti nijednu svoju odluku", istakao je Tegeltija.

Reagovao je i Milorad Dodik, predsjednik RS, koji je rekao da neusvajanje seta zakona o akcizama neće ugroziti RS, što je potvrdila i Željka Cvijanović, premijerka RS. Dodik tvrdi da neusvajanje zakona o akcizama i depozitu u bankama govori da BiH ne funkcioniše.

"SNSD je smatrao da to omogućava otvaranje razvojnog ciklusa i da povećava dalje šanse da gradimo mreže autoputeva, da izbijamo dalje prema Bijeljini. Iz SDS-a su smatrali da to ne treba da se desi i to je njihova odluka koju poštujemo", rekao je Dodik i istakao da je RS time izgubila određenu mogućnost, ali nije pala na koljena, niti će pasti kako to opozicija želi da prikaže.

Salko Sokolović, šef Kluba poslanika Nezavisni blok u Predstavničkom domu BiH, vjeruje kako će Vijeće ministara veoma brzo u parlamentarnu proceduru uputiti novi prijedlog zakona.

"Naš klub će razmisliti da li će podržati novi prijedlog. Sve zavisi od onoga što će se predložiti", kazao je Sokolović.

Amir Fazlić, šef Kluba SDA, smatra da treba ići s novim prijedlogom, ali da ovaj put predstavnici izvršne vlasti moraju govoriti o benefitima, te da bolje upoznaju parlamentarce, ali i građane sa zakonom.

Mirsad Isaković iz SBB-a ističe da je SDA najodgovornija što su akcize pale, te da su one potrebne BiH kako bi napredovala u svim segmentima.

Bosić: Akzice pokazale da nema većine

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH Mladen Bosić kaže da je Savjet ministara manjinski i da ne postoji parlamentarna većina na nivou BiH.

Bosić je rekao da parlament glasa i usvaja odluke od tačke do tačke i da će tako, vjerovatno, ostati do kraja mandata.

"Prema glasanju o akcizama jasno je da ne postoji parlamentarna većina u BiH, koja je narušena inicijativama Bakira Izetbegovića, a pokušaj revizije tužbe protiv Srbije definitivno je pokazao da nema dobre volje za normalnu saradnju i od tada ne funkcioniše bilo kakva skupštinska većina", istakao je Bosić.