Ako je Dodik na "crnoj listi", Trampova administracija će ga skinuti

BEOGRAD - Ako su tačne informacije da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dospio na crnu listu SAD, to se može protumačiti kao očajnički potez odlazeće američke administracije, ali može se očekivati da ga nova administracija skine sa te liste, rekao je savjetnik predsjednika Srpske Aleksandar Vranješ.

"S obzirom na to da je nova administracija /SAD/ do sada pokazala dobru volju, možemo očekivati da on bude skinut sa te liste", rekao je Vranješ za "Sputnjik".

On ističe da je važno naglasiti da se, ukoliko je Dodik i stavljen na potencijalnu američku crnu listu, to formalno moglo desiti samo ukazom odlazećeg predsjednika SAD Baraka Obame.

Vranješ kaže da je za Banjaluku važna informacija da je novi predsjednik Donald Tramp još ranije izjavio da će poništiti čitav niz ukaza te vrste kad preuzme dužnost.

On je rekao da će ovakav potez odlazeće administracije SAD samo učvrstiti Dodikovu namjeru da uloži dodatne napore da sa novom Trampovom administracijom izgradi kvalitetne odnose.

Prema njegovim riječima, ako su SAD uvele sankcije Dodiku to je odmazda Stejt departmenta jer je odbio zahtjeve američkog zvaničnika Hojta Jija, koje je saopštio Dodiku u nedavnom telefonskom razgovoru.

"Odbijanje zahtjeva koji su bili direktno usmjereni protiv interesa Republike Srpske rezultovalo je, kako vidimo, odmazdom koja se ogleda u tome da predsjednik Dodik nije na vrijeme dobio vizu SAD kako bi mogao da prisustvuje inauguraciji, u intervjuu u kojem je Hojt Ji poslao oštre poruke prema Republici Srpskoj i na kraju - u ovom potencijalnom stavljanju predsjednika Dodika na crnu listu", naveo je on.

Vranješ kaže da treba uzeti u obzir da je odlazeća administracija nezadovoljna i što je Trampov tranzicioni tim pokazao veliko razumijevanje prema Republici Srpskoj, počevši od toga da su pozvali Dodika na inauguraciju, do toga da su otvoreni za razgovore u pravcu poboljšanja odnosa.

Govoreći o odnosu buduće američke administracije prema BiH, Vranješ je naveo da je ona pokazala veliko razumijevanje kada je riječ o zatvaranju OHR-a i odlasku stranih sudija Ustavnog suda BiH, stavljajući do znanja da će buduća administracija podržati te inicijative iz Republike Srpske.

"Definitivno možemo očekivati da se time i predsjednik Dodik skine sa liste. Tako da na kraju, bila ova informacija tačna ili ne, to nije nikakva katastrofa ni po predsjednika Dodika, ni po Republiku Srpsku", rekao je Vranješ.

Vranješ kaže da je primijećeno da odlazeća administracija SAD posljednjih sedmica vrši niz vrlo agresivnih političkih poteza, počevši od ekskomunikacije ruskih diplomata, preko zaoštravanja odnosa sa Izraelom, do raspoređivanja tenkova u Poljskoj.

"U pitanju je vrlo destruktivna politika odlazeće administracije, što se može protumačiti kao izvjesni atak na novu Trampovu administraciju, ostavljajući im veliki broj otvorenih pitanja i jednostavno rečeno vruć krompir, što bi trebalo ujedno da ima i destruktivni potencijal, da bi se pokazalo da Tramp nema kapaciteta da se nosi sa svim problemima koji je Obama ostavio u amanet", ističe on.

Vranješ kaže da, u tom smislu, ne bi začudila informacija da im je cilj da dodatno zakomplikuju odnose kako u BiH, tako i na Balkanu.

"Svjedoci smo ovih dana ogromnih napada pro-NATO orijentisanih medija u regionu, ali i šire, kako će Dodik izazvati rat, kako je faktor destabilizacije i slično. Ono što je interesantno, niti jedna jedina poruka tog tipa nikada nije poslata iz Banjaluke. Ratom se jedino prijeti iz Sarajeva", istakao je Vranješ.

On je podsjetio na to šta su poručivali penzionisani bošnjački generali, bošnjački intelektualci i politički predstavnici, i kako nijedan pro-NATO medij u regionu to nije osudio, već uporno grade sliku, očigledno po nalozima, da je Dodik faktor nestabilnosti.

"Takva izgradnja stereotipa i manipulacija stvaranjem nužno crno-bijele slike, odnosno propagandne aktivnosti na kreiranju nužno dobrih i loših momaka, nama je već dobro poznata. U tom širem kontekstu, ovo sve ne iznenađuje, uključujući i koji je mediji prvi izašao sa spekulacijama, jer taj medij vodi u posljednje vrijeme prilično agresivnu kampanju protiv Dodika", rekao je Vranješ.