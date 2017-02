Amandmani bi uštedjeli 1,2 milijarde!

BANJALUKA - Iako su prošle tri godine otkad je grupa nevladinih organizacija predstavila amandmane o unapređenju Zakona o javnim nabavkama BiH, ni do danas državne institucije nisu uradile ništa da oni budu usvojeni.

"Nezavisne" su prije tačno godinu dana podsjetile javnost da 18 amandmana, kojima bi prema procjenama USAID-a BiH godišnje moglo biti ušteđeno i do 400 miliona maraka, sakupljaju prašinu i da postoji velika blokada da se pomenuti zakoni upute u proceduru.

To znači da bi, da su amandmani usvojeni 2014. godine, poreski obveznici BiH mogli imati ušteđenih 1,2 milijarde maraka, što je više nego kompletan aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom.

Igor Vukajlović iz banjalučke nevladine organizacije "Tender", jedne od organizacija koje su se najviše angažovale da se ti amandmani konačno upute u proceduru, kaže da se stvari i dalje zadržavaju na obećanjima predstavnika političkih partija da će "uskoro" razmotriti njihove prijedloge.

"Nijedna od političkih partija nama nikad nije rekla da amandmane ne želi. Svi kažu da je to odlično, da treba usvojiti. Ali kad dođemo do konkretnih razgovora ili izbjegavaju sastanke, ili izmišljaju razloge zašto baš sada ne mogu da razgovaraju o tome", ističe on.

Ivica Ćavar, iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, koja se bavi monitoringom rada institucija vlasti, kaže da su se nevladine organizacije jako potrudile da predloženi amandmani suze prostor za korupciju, koji bi bio napisan po uzoru na zakon koji postoji u Hrvatskoj i nekoliko drugih zemalja EU.

"Evidentni su sporost i česte nesuglasice političkih stranaka"

"Evidentni su sporost i česte nesuglasice političkih stranaka prilikom usvajanja važnih reformskih zakona, a spomenuti zakon je svakako jedan od iznimno važnih, dok se do potrebne većine ili potpunog konsenzusa dođe, uglavnom, kada su u pitanju zakoni kojima se reguliraju određena prava samih zastupnika PS BiH ili kada su u pitanju određene bezbolnije teme, na kojima se ne prelamaju određeni interesi", rekao je on.

Podsjetio je da su nevladine organizacije dosad predlagale ili razmatrale čak 89 amandmana na ovaj zakon, a da su uvijek na kraju prihvatani samo oni koji suštinski nisu mijenjali sam zakon.

"Ono što je po nama, u CCI-ju, suštinski problem je što se tzv. vladajuće koalicije formiraju uglavnom nakon izbora i na temelju matematičkih i interesnih kriterija, a ne programskih stajališta pojedinih političkih opcija, pa je stoga teško, ponekad i nemoguće, postići neophodnu političku volju i dovoljnu većinu, da ne govorimo o potpunom konsenzusu, da se reformski zakoni, kroz koje će se uštedjeti stotine miliona maraka, usvajaju znatno brže, uz provedbu kvalitetnih javnih rasprava i prihvaćanja što većeg broja konkretnih prijedloga koji iz njih proisteknu", naglasio je on.

Primjera radi, kada bi amandmani bili usvojeni, svi postupci javnih nabavki bi bili potpuno transparentno objavljivani na portalu Agencije za javne nabavke sa svim podacima, a javne nabavke bi mogle ići bez tendera samo u izuzetno rijetkim i specijalnim slučajevima, i to isključivo uz pismenu saglasnost Agencije, u koju bi javnost imala uvid.

Osim toga, svih 3.035 organa koji provode javne nabavke bili bi obavezni da svake godine napišu i objave precizan i detaljan plan javnih nabavki za tu godinu, a na kraju godine da podnesu javni izvještaj o njihovom izvršenju.

Kršenje postupaka javnih nabavki sancioniše sud za prekršaje, koji je preopterećen predmetima poput neplaćanja računa, pa predmeti često završe u zastari.