Arnaut svjedok u Bosićevoj prijavi protiv Majkićeve

SARAJEVO - Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH juče je prekinula razmatranje prijave Mladena Bosića (SDS), zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, protiv Dušanke Majkić (SNSD), poslanika u tom domu.

Bosić je prijavio Majkićevu zbog, kako je naveo, kršenja Kodeksa kada je dala izjavu u emisiji "Aspekt" RTRS-a.

Komisija je uvažila zahtjev Majkićeve da se kao svjedok sasluša Damir Arnaut, poslanik SBB-a, koji je na sjednici 31. maja vodeći polemiku sa Bosićem rekao da su neke kolege iz SDS-a u restoranu parlamenta likovale što su pale akcize i što sada neće biti penzija i plata u RS.

Majkićeva je rekla da je ona raspravu slušala iz kluba SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH i da se iz izjave Arnauta moglo naslutiti da to nije rekao Bosić.

Ona je zahtijevala da se u toku rasprave utvrdi, ako nije Bosić, ko je izrekao rečenicu: "Dodik je gotov, neće biti plata i penzija, ha, ha, ha!"

"Nije problem da se izvinim Bosiću, ali je neko iz SDS-a izrekao tu strašnu rečenicu da se raduje da nema plata i penzija u RS. Hoću da znam ko je tako nešto izrekao i tražim da se to utvrdi", kazala je ona.

Saslušan je i Slaviša Raković, Bosićev savjetnik. Njega je Bosić pozvao za svjedoka jer mu je on prepričao šta se desilo tokom emisije "Aspekt", te da je on u samoj emisiji replicirajući Majkićevoj rekao da to Bosić nikada ne bi rekao.

Bosić je rekao da očekuje da dobije potvrdu da nije sav ozaren došao u restoran i da nije izrekao da neće biti plata i penzija, te je to okarakterisao kao "političko ubistvo", s čim se složio i Halid Genjac (SDA), član Komisije, koji je, takođe, podržao zahtjev da se sasluša Arnaut.

Nebojša Radmanović, član Komisije, ukazao je na manjkavosti vođenja procesa, jer se, kako je kazao, Borislav Bojić (SDS), predsjedavajući Komisije, ponaša kao sudija. Upozorio je da se ova rasprava i proces može okarakterisati kao politički.

Mario Karamatić i Martin Raguž, članovi Komisije, upozorili su da treba biti veoma oprezan jer bi se ovo moglo pretvoriti u neku vrstu političkog suđenja.

Nermina Kapetanović (SDA), član Komisije, ukazala je na loše ponašanje poslanika u Predstavničkom domu. Ona smatra da je zabrinjavajuće što se u Predstavničkom domu BiH sve češće mogu čuti i prijetnje, što poslanici ne poštuju Kodeks ni kada je oblačenje u pitanju, te što se u ovom domu sve češće, kako je rekla, spominje "spolni organ", što je nedopustivo.

Tvrdi da ogromne pritiske trpi i Šefik Džaferović (SDA), predsjedavajući ovog doma, kojeg optužuju da nije spriječio zločin, što je neprimjereno posebno, kako je kazala, zbog toga što je Džaferović jedan korektan i pošten čovjek.

Komisija je sa dnevnog reda skinula Džaferovićev zahtjev da se razmotri da poslanici ne mogu napuštati salu bez da se jave predsjedavajućem ili zamjenicima zbog proceduralnih razloga.