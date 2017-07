Bez MMF-a nema statusa kandidata

BANJALUKA - Bez aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom neće biti nastavka Reformske agende, a bez Agende nema ni kandidatskog statusa naredne godine, proističe iz odgovora koji smo dobili iz Delegacije EU i visokih zvaničnika BiH.

Naime, u Delegaciji EU su nam pojasnili da je program MMF-a veoma važan stub Reformske agende koji vodi i pruža podršku reformskim naporima zemlje, a nastavljen napredak u sprovođenju Reformske agende je važan za put zemlje ka EU.

"Dvadesetog septembra 2016. godine Savjet za opšte poslove (GAC) EU je pozdravio 'značajan napredak u sprovođenju Reformske agende' i pozvao je Evropsku komisiju da podnese svoje mišljenje o aplikaciji za članstvo zemlje. Istovremeno, Savjet za opšte poslove je pozvao BiH da 'nastavi sa naporima na osiguravanju efikasnog sprovođenja Reformske agende… u bliskoj saradnji sa EU, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom'", istakli su u Delegaciji.

S druge, pak, strane Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, kaže da je lično od Federike Mogerini, visoke predstavnice za spoljne poslove i bezbjednost EU, čuo da od kandidatskog statusa neće biti ništa ako ne bude bilo kakvog napretka u ekonomskim reformama, odnosno sprovođenju Reformske agende. Time je, kako proističe, uspostavljena jasna veza između programa MMF-a i kadidatskog statusa zemlje za članstvo u EU.

Većina, pak, političara u BiH ističe da je aranžman ili propao, kao što, na primjer, tvrdi Milorad Dodik, predsjednik RS, ili ozbiljno ugrožen, kako kaže Fadil Novalić, premijer FBiH.

Dodik je rekao da "od aranžmana s MMF-om nema ništa, ali da to nije krivica RS".

"Očigledno je da od aranžmana ništa nema. Da li će ga biti, vidjećemo. Mi ćemo insistirati da se razgovara. Mi ne mislimo da MMF ne treba da upravlja našim životima kao što je to bilo do sada. Toga aranžmana sada i nema, a uostalom mi smo i do sada preživjeli bez MMF-a. A aranžman ne funkcioniše zahvaljujući tome što na nivou FBiH i BiH nisu uspunjeni uslovi", rekao je Dodik.

Uprkos tome što aranžmana za sada nema, Dodik kaže da se to neće odraziti negativno na RS, a čak, kako je istakao, razmišlja o povećanju plata u javnom sektoru u RS.

"Prošle godine smo imali rast bruto domaćeg proizvoda u RS od 2,9 odsto. Ukoliko se taj trend nastavi, a ove godine budemo imali rast od tri do 3,5 odsto, stvoriće se uslovi za povećanje plata", rekao je Dodik.

On kaže da je RS ostvarila veliki uspjeh činjenicom da u vremenima krize nijednom nisu padale plate u RS, i da je vrijeme da se sada taj nivo počne dizati.

"Ako MMF bude bio protiv toga, zašto bismo mi obavezivali RS ako smo mi ispunili sve uslove koje su od nas tražili, a FBiH i nivo BiH nisu", rekao je Dodik.

Podsjećanja radi, produženi aranžman sa MMF-om je u zastoju zato što parlament BiH nije izglasao povećanje akciza na gorivo za izgradnju autoputeva.