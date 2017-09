Bez izmjena Ustava FBiH ostaje manjak srpskih delegata

SARAJEVO - Parlament BiH prije više od dvije godine zadužio je federalni parlament da uradi i predloži izmjene Ustava FBiH u dijelu koji se odnosi na popunjavanje Doma naroda Parlamenta FBiH. Međutim, do danas nije urađeno gotovo ništa, a kako stvari stoje, ni u doglednoj budućnosti se ne može očekivati rješavanje tog problema.

Suština je u tome da Dom naroda FBiH prema Ustavu mora imati 58 delegata, po 17 iz svakog naroda, te sedam iz reda ostalih. Nakon posljednjih opštih izbora klubovi delegata iz reda Bošnjaka, Hrvata i ostalih su popunjeni, međutim u Klubu Srba ima ih svega 13, a razlog tome je što ih nije bilo dovoljno u kantonalnim skupštinama iz kojih se i biraju.

Nakon što su u parlamentu BiH sve partije podržale inicijativu da se ide na izmjene Ustava FBiH, jedino što je urađeno jeste da je formirana radna grupa. Međutim, nije bilo političke volje da se taj posao završi.

"Neće se to završiti nikada. Nema političke volje da se to uradi i akteri koji su bili uključeni u tu priču nemaju jasnu viziju kako da se to uradi. Strankama koje su uključene u tu priču očigledno odgovara da Klub Srba ne bude popunjen", rekao je Slaviša Mihajlović, delegat Kluba Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Kaže da je neophodno izmijeniti kvote za izbor delegata jer se one trenutno temelje na popisu iz 1991. godine, tako da je situacija takva da Sarajevski kanton, u kojem je praktično najmanje Srba u FBiH, delegira četvoricu ili petoricu Srba u Dom naroda, dok Kantonu 10, gdje ima mnogo više Srba, po trenutnim kvotama pripada samo jedno mjesto u Domu naroda.

Jedno od rješenja za izmjene Ustava FBiH moglo bi biti i uvođenje tzv. nacionalnih lista kako bi samo Srbi mogli glasati za Srbe i kako bi se izbjeglo da velike političke stranke kroz svoju mašineriju drugima biraju predstavnike.

Taj prijedlog, kako kaže Mihajlović, prihvatljiv je i Hrvatima, međutim problem su bošnjačke stranke koje to nikada neće dozvoliti.

"Nemam informacija da bi u skorije vrijeme moglo da se radi na izmjeni Ustava FBiH. Parlament u ovom sazivu nije dobijao materijale na tu temu i ne znam dokle se stiglo s tim", rekao nam je Bajro Makić, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Na temu izmjene Ustava FBiH parlament BiH ili neki od njegovih radnih tijela ranije su pozivali Parlament FBiH da se izjasni o tome dokle se stiglo sa rješavanjem problema popune Kluba srpskih delegata u Domu naroda federalnog parlementa, ali do danas nije bilo nikakvih odgovora.

"U Parlamentarnoj skuštini BiH prije dvije-tri godine usvojen je dokument kojim se poziva Parlament FBiH da izmijeni Ustav FBiH u tom dijelu. To su predložile sve političke partije u Parlamentarnoj skupštini BiH, ali nikome u FBiH nije palo na pamet da pokrene tu inicijativu", rekla je nedavno Aleksandra Pandurević, poslanik SDS-a u Predstavničkom domu BiH.