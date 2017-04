BiH "crna rupa" na energetskom tržištu Evrope

SARAJEVO – BiH je ponovo pod sankcijama energetske zajednice i jedina je zemlja koja se našla pod sankcijama ovakve vrste.

Uvođenjem ovih sankcija BiH gubi desetine miliona eura koje su namijenjene energetskom sketoru BiH, a sankcije se ponovo uvode zbog toga što nije ispoštovan dogovor prema kojem su do kraja marta trebalo da budu usaglašene preostale sporne odredbe zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i gasa.

Republika Srpska smatra da zahtjev Energetske zajednice da se na nivou BiH kreira ovaj Zakon predstavlja još jedan pokušaj prenosa nadležnosti.

Sve ovo će dovesti do novog poskupljenja gasa u BiH, što će najviše osjetiti građani jer će pored zemnog gasa koji se koristi u domaćinstvima, poskupiti i gas u bocama, te auto gas.

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je u Sarajevu da je moguće poskupljenje gasa krajem godine zbog povećanja tarifa za transport preko teritorije Srbije.

„Međutim, poskupljenje koje se najavljuje i koje se sprovodi od strane BH Gasa, nastupiće između ostalog zbog nepostojanja zakona koji bi regulisao pitanje transportne tarife. Da imamo na nivou BiH regulisane principe, pravila za obračunavanje transportnih tarifa ne bi došlo do jednostranog poskupljenja gasa od distributera, već bi se on morao prilagoditi pravilima koje bi mu prepisao regulator na državnom nivou za gas, kao što je to za električnu energiju. Mislim da je ovo jedna vrsta ponašanja koje nije transparentno i najviše će ga osjetiti građani, jer sada su prepušteni na milosti i nemilost uvoznicima koji bez jasnih pravila diktiraju cijene gasa na bh. tržištu“, rekao je Šarović.

On je najavio da će zakon u vezi sa transportom električne energije i gasa, koji je u najvećoj mjeri usaglašen sa nadležnim entitetskim ministarstvima, uputiti u dalju proceduru u Savjet ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH.

„Mislim da je to najbolje rješenje i ne želim da na bilo koji način upropastim ono na šta smo potrošili dvije godine rada“, rekao je Šarović.

On je istakao da se na ovo odlučio nakon što se proteklih dana konsultovao sa rukovodstvom Energetske zajednice i predstavnicima Brisela.

Šarović je neozbiljnim nazvao tvrdnje da je uvođenje sankcija Eneregetske zajednice nevažno.

„Ne slažem se sa onima koji smatraju da je to nevažno. Mislim da to šalje veoma lošu sliku o BiH. U pitanju je njen kredibilitet i imidž za sve koji žele da dođu u BiH i investiraju u energetski sektor“, istakao je Šarović.

On je ukazao da je BiH jedina zemlja u Evropi i u Energetskoj zajednici koja je pod sankcijama i prva zemlja kojoj su te sankcije uvedene.

Naglasivši da je gasni sektor BiH veoma nerazvijen, on je upozorio da će BiH biti lišena bilo kavih investicija u oblasti gasa.

„Energetska zajednica je kroz ove sankcije pozvala Evropsku komisiju da razmotri i pitanje daljih ulaganja u BiH u oblasti električne energije, a da ne naslućujem dalje sankcije koje bi mogle da pogode BiH"“ rekao je Šarović.

Prema njegovim riječima, zabrana izvoza struje jedna je od sankcija koja se samo nagovještava.

„Pretpostavljam da je to jedna od mjera koja bi se mogla primjeniti prema BiH, jer ne vjerujem da će ni Evropska komisija, a ni Energetska zajednica dozvoliti da u energetskom smislu BiH bude 'crna rupa' i bude jedina zemlja koja nije primijenila treći energetski paket“, rekao je Šarović.