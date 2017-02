BiH ne zna koliko bi se izbjeglica vratilo kući

SARAJEVO - Više od 20 godina od završetka rata u BiH nije poznato koliko je tačno ostalo izbjeglih i raseljenih osoba koje bi se vratile kući i šta tačno povratnicima u BiH nedostaje, jer nema evidencije o tome.

Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, juče je nakon sjednice Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH kazala da je cilj da ove, 2017. godine sravne sve evidencije.

"Tek sada smo na neki način dobili sredstva iz IPA fondova da uspostavimo tačne baze podataka, napravimo protok informacija i ova godina bi trebalo da kaže koliko je ostalo onih koji su u stanju potrebe i koji će koristiti objekte koji se prave za povratak", dodala je Semiha Borovac.

Odgovarajući dalje na pitanje kada ćemo moći reći da je povratak završen i koliko novca treba za to, rekla je da je sada teško reći "mi ćemo to uraditi do te i te godine", ali da imaju projekte za koje su se obavezali kao što je Regionalni stambeni program, gdje treba izgraditi skoro 1.900 stambenih jedinica i u okviru prve tranše rok je polovina 2018. godine, ili kao što je zatvaranje kolektivnih centara do 2020. godine.

"Ali nedostaju nam u svemu tome tačne evidencije kako bismo mogli vama reći koliko je ljudi još ostalo. To bi trebalo da vodi državno ministarstvo, u našu bazu da se sliju svi podaci iz entitetskih ministarstava, Brčko distrikta, kantonalnih vlada, a do sada nismo imali evidencija na jednom mjestu", rekla je ona i dodala da imaju samo podatak da je neriješeno oko 100.000 interno raseljenih lica, što takođe treba da provjere.

Ranka Koviljac, koja je sinove odgojila u oronuloj baraci kolektivnog centra u Sokocu, a sada i unuke, prokomentarisala je da ona dobro zna gdje je zadnjih deceniju i po, koliko ima članova porodice i koje su im potrebe.

"Sramota je da još nema evidencija koliko je ostalo nas izbjeglih i raseljenih. Neka dođu i vide gdje smo. Za sve ove godine trebalo je već da znaju", dodala je Koviljac.

Govoreći o problemu elektrifikacije i potrebi sravnavanja evidencije, Borovac je istakla da ima povratničkih naselja koja i deset godina nemaju struju i da teret rješavanja ovog pitanja treba podijeliti s elektroprivredama, što je juče podržala Komisija, čiji članovi inače ne primaju naknade, a isti zaključak je donesen kada je u pitanju komunalna infrastruktura. Kazala je i da se negdje projekti preklapaju pa je cilj u ovoj godini sravniti sve evidencije i izaći sa tačnim podacima šta to sve povratnicima u BiH nedostaje.

"Za 2015. godinu, gdje je u toku realizacija javnog poziva za elektrifikaciju, za 675.000 KM javilo se 46 općina iz BiH i kandidovalo 1.785 objekata, za šta treba 24,5 miliona KM. Sadašnjim tempom ne bi mogli udovoljiti ni za 10-15 godina. Pomoć je potrebna", dodala je ona.

Kada je riječ o zatvaranju kolektivnih centara, ministar za izbjeglice i raseljena lica RS Davor Čordaš uvjeren je da će ove i iduće godine ta priča biti završena, dok je ministar za raseljene osobe i izbjeglice FBiH Edin Ramić naglasio da je namjera da sve 93 lokacije zatvore do 2020. godine.