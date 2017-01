BiH teško do zakona o inostranim poslovima

SARAJEVO - BiH će teško doći do novog zakona o inostranim poslovima, izjavila je Dušanka Majkić (SNSD), predsjedavajuća Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma BiH.

Majkićeva je reagujući na najavu Igora Crnatka, ministra inostranih poslova BiH, da će Nacrt ovog zakona biti gotov do proljeća, te da radna grupa koja je formirana radi na tome, kao i na analizi DKP mreže i nacrtu nove platforme za vanjsko-političko djelovanje BiH, ocijenila da formiranje radne grupe nije dovoljan uslov da se dođe do zakona i da je riječ o isključivo političkom pitanju.

"Zanimljivo će biti vidjeti koje će to zemlje biti prioritet u vanjskoj politici, što je i bilo kamen spoticanja jer su drugačije prioritete imali predstavnici naroda - bošnjačkog, srpskog i hrvatskog. Neće biti lako doći do saglasnosti ni ovog puta i nije slučajno što BiH do sada nije dobila zakon o vanjskim poslovima. Stoga smatram da su male šanse da ga dobijemo", rekla je ona.

Dodala je da se, što se tiče DKP mreže, u ovu problematiku nisu uključivali ni Predsjedništvo ni MVP.

"MVP je redovno 'pralo ruke od odgovornosti'. Ako ne postoje informacije o stanju u DKP mreži i zbog činjenice da o tome ćuti i Predsjedništvo i MVP, jasno je da praktično nikome ne odgovara da se jasno utvrde pravila ponašanja u diplomatiji", smatra Majkićeva.

Mirsad Isaković (SBB), poslanik u Predstavničkom domu BiH, ističe da ga raduje da je Ministarstvo vanjskih poslova konačno odlučio da realizuje preporuke Ureda za reviziju, koji već 13 godina upozorava da BiH mora imati zakon o vanjskim poslovima.

"Krajnje je vrijeme da i BiH dobije ovaj zakon, jer smo jedina zemlja u regionu, ako ne i u svijetu, koja nema zakon o vanjskim poslovima", rekao je Isaković, koji smatra da je MVP počelo na tome raditi jer je to i jedno od pitanja iz upitnika Evropske komisije na koje BiH mora odgovoriti.

Senad Šepić, (SDA), član Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma BiH, ističe da je potrebno napraviti funkcionalniju diplomatsko-konzularnu mrežu, organizovati diplomatsku akademiju unutar Ministarstva vanjskih poslova BiH kako bismo u svijet slali što kvalitetniji kadar i na taj način razvijali i diplomatsku ekonomiju, što je veoma bitno za BiH.

"Nisu nam potrebni istrošeni kadrovi da nas predstavljaju u svijetu", rekao je Šepić.

Milica Marković, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, smatra da su najave Crnatka da će BiH dobiti zakon o vanjskim poslovima prije njegova samoreklama nego realna šansa da BiH dobije taj zakon. Ističe da su mnogi ministri pokušavali da rade na tom zakonu, ali bezuspješno.

"BiH ima nesređenu situaciju u DKP mreži i tu je plodno tlo za kojekakva mešetarenja. Očito je da mnogima i u DKP mreži i u BiH odgovara da se taj zakon ne donese. BiH, koja pretenduje da bude kandidat za članstvo u EU i postane članica, svakako nije na čast što nema taj zakon", kazala je ona.

Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regiji, a možda i svijetu koja nema zakon o vanjskim poslovima. Cjelokupna vanjska politika zemlja temelji se na dokumentu koji je Predsjedništvo BiH usvojilo 2003. godine nazvanom Opšti pravci i prioriteti za provedbu vanjske politike.

Državni revizori već 13 godina uzastopno naglašavaju potrebu donošenja ovog zakona, a i sam Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, u obraćanju Predstavničkom domu BiH u novembru prošle godine upozorio je na ovaj problem, istakavši da to predstavlja prepreku u radu nadležnog ministarstva, ali i u radu cjelokupne diplomatsko-konzularne mreže.