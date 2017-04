Biskup Komarica: Ako bi bio kao RS, hrvatski entitet bi bio sramota za Hrvate

BANJALUKA - Banjalučki biskup Franjo Komarica komentarisao je pitanje je li hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini, koji se zagovara, rješenje za Hrvate u Bosni i Hercegovini, rekavši da bi on, ukoliko bi bio kao Republika Srpska, bio strašna sramota za Hrvate.

"Nije mi dovoljno poznato šta to znači entitet. Ako je entitet i hrvatski sličan entitetu RS, ili sada Federaciji Bosne i Hercegovine, onda šta će nam to? Entitet RS znači da nema, ne postoje drugi narodi, članovi druge partije, nego samo moje, jer sam ja gospodin Bog ovdje, u ovom entitetu. Kakva je to onda država? Kakva je to lakrdija od države? To će biti samo strašna sramota za Hrvate i tobože taj hrvatski entitet, ako je to isto", kazao je Komarica u uskršnjem intervjuu za Anadoliju.

Ovdje, kaže, bez uvažavanja temeljnih ljudskih prava, odnosno ljudskog dostojanstva i prava svakog čovjeka na vlastiti identitet i na sva osnovna ljudska prava i slobode, među kojima je pravo na rodno mjesto, istaknuo je Komarica, nema države.

Političari neka kažu 'ne znam'

"To je apsurdna država. Takve države, koliko ja znam, nema nigdje u Europi. To i jeste bolno. Pustimo entitete i neentitete. Trebaju se političari pobrinuti, i to je njihova zadaća, inače ne bi smjeli biti na tom mjestu. Neka kažu 'ja to ne znam, sići ću, pa ću kopati kukuruze, pa ću ili brati šljive, čuvati ovce, ali neću se baviti tako odgovornim poslom'. Ako tvrdim da znam, onda ću, kao političar, i na razini pojedinca, zaštititi njegovo dostojanstvo i njegovo pravo da može raditi i odgojati svoje dijete i obitelj, imati dobrosujedske odnose i zajednički se onda brinuti i mobilizirati ljude da oni budu voljni izgrađivati svoje selo, svoj kuću, svoju domovinu", kaže Komarica.

Biskup banjalučki pozvao je stoga političare na konkretne akcije.

"Hajdemo izgrađivati, hajdemo praviti put, akcijama, jednu kuću, drugu, ovu zemlju..."

Kako će se, pak, onda institucionalno urediti jedna mjesna zajednica, opština, grad, jedinica ili država, to je, kaže, pitanje razborite mogućnosti.

"Ali, ako ja, kao Hrvat. hoću da samo hrvatujem. i onda ne znam ni za koga tko nije Hrvat, i to moje stranke, onda ne trebam ja takvog Hrvata. Ja se moram stidjeti takvog hrvatstva. Jednako tako, ako ja, kao Srbin, ne mogu kraj sebe izdržati nesrbina, odnosno i člana neke druge partije, onda kakav sam ja to čovjek? Ako ja, kao Bošnjak, ili ne znam tko, jednako tako ne postupam s drugima, to je urušavanje onoga najvrednijega što mi imamo u čovjeku, a to je njegovo ljudsko dostojanstvo, njegova obveza da afirmira ono najvrijednije u sebi. Pogotovo ja to očekujem od vjernika, jer vjernici pozivaju da nisu plod slučaja, nego da ih je stvorio jedan duh, kojega mi zovemo Bog, jedan svemogući duh, koji upravlja ne samo malom zemaljskom kuglicom, nego beskrajnim svemirom i uređuje i makro, i mikrokosmos. Ne moram to vjerovati, ja ne moram biti vjernik, to je moja sloboda, ali ako sam vjernik, onda moram znati šta to znači", ističe biskup Komarica.

Bijeg od odgovornosti

Banjalučki biskup izrazio je ljutnju i razočaranje ponašanjem građana Bosne i Hercegovine, koji se, kaže, ne bore za svoju zemlju, već iz nje odlaze.

Smatra kako odlaskom iz Bosne i Hercegovine građani, zapravo, bježe od odgovornosti te ljudi svjesno, namjerno ili nenamjerno, samo više odgovornosti "guraju" političarima, čineći od njih, kako kaže, "male bogove".

Komarica zaključuje kako je to "težak grijeh koji mi činimo za sebe, jer mi njih ne upozoravamo - ljudi, ne valja što radite. Nije dobro. Moramo malo naučiti abecedu politike. Politika po mjeri čovjeka, a ne politika po mjeri nečije ekskluzivnosti".