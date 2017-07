Bivšoj švedskoj ministarki smeta karta Republike Srpske

BANJALUKA - Delegacija Evropskog savjeta za spoljne odnose, koju je predvodio potpredsjednik odbora ovog savjeta Karl Bilt, u posjeti je Bosni i Hercegovini, a Bilt se juče u Banjaluci susreo s predstavnicima Republike Srpske.

Uoči susreta, Bilt je na svom zvaničnom Twitter profilu objavio mapu Republike Srpske, što je izazvalo reakcije korisnika ove društvene mreže, među kojima se prva oglasila Aida Hadžialić, bivši ministar za srednjoškolsko i obrazovanje odraslih u Švedskoj.

Ona je u odgovoru Biltu napisala: "Voljela bih da ste postavili fotografiju cijele zemlje i njeno cijelo ime, to je Bosna i Hercegovina".

Bilt je odgovorio da je fotografija zanimljiva sama po sebi, nakon čega se Hadžialićeva ponovo nadovezala.

''Brine me da stvara iluziju o statusu Republike Srpske koja nakon svega, proizilazi iz zločina'', napisala je Hadžialić, inače rođena u Foči.

Talks in Republika Srpska on how to accelerate the reform and EU agenda for Bosnia. Economic growth and jobs. pic.twitter.com/qJpQcs9bdC