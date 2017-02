Bodoni: U BiH nema političke zrelosti

SARAJEVO - Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su Rezoluciju o napretku reformi u BiH na putu ka EU. U nacrtu dokumenta apeluje se da BiH prevaziđe svoje etničke i političke podjele na putu prema članstvu u EU i kako bi proces ocjenjivanja aplikacije za članstvo u Uniji bio uspješan.

Izlaslanik Evropskog parlamenta za BiH Kristijan Dan Preda je kazao da BiH treba da se fokusira na reforme i izbjegava teme koje izazivaju razdore i mogu da uspore napredak BiH na putu ka EU.

Evropski parlament juče je glasao o Rezoluciji o BiH bez ijednog amandmana hrvatskih poslanika koji su insistirali na federalizaciji BiH.

"Evropski parlament je nezavisna institucija, odnosno zakonodavni organ. To nije EU u svojoj cijelini i oni mogu usvajati rezolucije. To što nisu usvojili amandmane hrvatskih poslanika, jednostavno se tako desilo u ovom slučaju", kazala je ambasador Francuske u BiH, Kler Bodoni.

Član Kluba poslanika Evrope nacija i sloboda u Evropskom parlamentu i francuske nacionalističke stranke Nacionalni front, Eduard Ferand je čak izvještaj Dan Preda nazvao "naivnim" i da se njime ubija evropska nacija.

"Federalizacija je nešto što je čudno kao termin. BiH je već jedna federalna zemlja, sa FBiH i RS. Iza te riječi svašta se krije, i stvari koje to ne znače. Imala sam priliku reći da ustavna organizacija BiH određuje BiH. Promjena ustava je moguća, predviđena Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma. Ako poslanici iz BiH se dogovore da promjene Ustav, onda iskoristimo te instrument da se to učini. Nikoga drugog se ne tiče to, osim same BiH", kazala je ambasadorica Francuske.

Bodoni je naglasila da poslanici u Evropskom parlamentu govore u vlastito ime.

"Nije na meni da komentiram što kažu. Evropski parlament ne pripada Vladi Francuske i oni mogu izraziti svoja mišljenja."

Na pitanje da li jača radikalizam u Evropi, francuski ambasador je rekla da ekonomske teškoće ne smiruju ljude.

"Ljudi se boje, a kada se boje zatvaraju se međusobno. Na političarima je i na evropskom projektu da im da povjerenje u budućnost. To je nešto što očekuje EU i sve političare."

Francuska i sama ima problem sa terorizmom, a policijske službe u toj državi vode stalne istage.

"Sve policijske službe u Francuskoj vode stalne istrage, opasnost je stalna, to su rekli francuski zvaničnici. Policija radi izvanredan posao u saradnji s članicama EU. Imamo jako dobru saradnju s policijom BiH u prevenciji napada, kao i na sirijsko-iračkoj teritoriji gdje vodimo borbe protiv te opasnosti", istakla je.

Bodoni je za N1 rekla da se nada lijepoj budućnosti BiH, te da se političari trebaju skoncentrisati i jako puno raditi na bitnim pitanjima, a ne se vraćati u prošlost.

"Prije dvije godine svi političari u BiH su se angažovali za budućnost BiH u EU. To je mjesto koje nudi viziju i vjeru u budućnost. EU u ovom trenutku istorije je budućnost koja je mirna i ekonomski stabilna."

BiH treba donijeti odluku o reviziji tužbe

Bodoni je obrazložila stav Francuske u vezi sa podnošenjem revizije tužbe BiH protiv Srbije.

"BiH je država koja treba donijeti odluku, odnosno Predsjedništvo BiH jer ono radi na vanjskim pitanjima i oni trebaju donijeti konačnu odluku. Treba podsjetiti na neke stvari, rijetki su slučajevi revizije presuda i potrebno je da se ispoštuje rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva. Ako je pronađen odgovarajući dokaz nema razloga da se ne podnese zahtjev za reviziju, pravo na pravdu i istinu žrtava rata", smatra Bodoni.

Ona je rekla da BiH i dalje ne pokazuje političku zrelost, te da je zbog toga i dalje u velikoj mjeri prisutna Međunarodna zajednnica.

"Kada se izvana djeluje onda se ne poznaju dovoljno stvari, mogu se prevariti oni koji djeluju izvana. BiH ne pokazuje političku zrelost koja bi omogućila da predstavnici Međunarodne zajednice budu manje prisutni. Nadam se da će ta zrelost doći što prije2, rekla je ona.