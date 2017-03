Bojić pozvao poslanike SNSD-a da se vrate u Parlament BiH

SARAJEVO - Borislav Bojić(SDS), poslanik u Predstavničkom domu Parlamentalne skupštine BiH kazao je da se neučešćem SNSD na sjednici ovog doma ugrožava Dejtonski sporazum i pozicija RS i srpskog naroda u institucijama RS, jer nije dovoljno prisustvo poslanika iz Saveza za promjene, jer je neophodno barem 10 glasova za obaranje bilo koje odluke koju donosi Parlamentarna skupština BiH.

"Ovog trenutka bilo je izjašnjavanje o dnevnom redu i mi smo, kao što smo rekli, prisutni u ovoj sali ne izjašnjavamo se i bez našeg izjašnjavanja nije prošla ni jedna tačka dnenvog reda, a tako će biti i na glasanju. I ova sjendica će završiti bez rezultata. Bude li bilo pitanja od interesa za RS, ali i za sve građane BiH, jer pitanje pasoša nije samo pitanje RS, pitanje ruskog duga koji treba da bude plasiran poljoprivrednicima u iznosu od 50 miliona KM, to će biti podržano od strane nas i mnoga druga pitanja. Što se tiče Dejtonskog sporazuma, mi ćemo to činiti u svim institucijama. Nećemo štiti interese RS u restoranu Parlamentarne skupštine BiH. Potpuno jasno i nedvosmisleno ćemo iznijeti svoj politički stav, a on je potpuno jasan", rekao je Bojić.

Pozvao je SNSD da ispoštuje odluke NSRS o povećanju penzija i da ispoštuju odluku NSRS o provođenju Referenduma o Sudu i Tužilaštvu, jer su takvu odluku donijeli, a ona nigdje nije objavljena.

"Ovo je poziv svim onima koji nisu prekršili Ustav BiH i onima koji bojkotuju, tu mislim na Predsjedništvo BiH, gospodin Izetbegović je izašao sa sjednice i on je bojkotovao najvišu instituciju BiH, da se, prije svega, vrate u ustavne okvire. Još jednom pozivam svoje uvažane kolege iz SNSD-a jer mi bez njih ne možemo, a niti oni bez nas ovdje u Parlamentarnoj skupštini braniti interese RS jer nas za pobijanje odluke treba 10. Još jednom ih pozivam da dođu na glasanje i da se na taj način stave na raspolaganje RS. To im je na kraju krajeva obaveza. Obavezni su da prisustvuju sjednicama i da iznose svoj politički stav", rekao je Bojić.