Borački registar na vanrednoj sjednici

SARAJEVO - Dvadeset poslanika DF-a i SDP-a potpisalo je i danas predalo inicijativu za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma FBiH zbog zahtjeva demobilisanih boraca da se uvede jedinstveni registar boraca u tom entitetu.

Dženan Đonlagić, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu FBiH, rekao je za "Nezavisne" da vjeruje da će ova inicijativa biti podržana i da ovo pitanje ne bi trebalo biti politizovano niti stranački obojeno.

"Vjerujem da će ovo podržati zastupnici neovisno o stranačkom opredjeljenju, jer će to riješiti problem, a jedinstveni registar će pokazati i viškove sredstava koja će onda moći biti raspoređena onima kojima je najveća potreba", rekao je Đonlagić i dodao da je rok za sazivanje vanredne sjednice 14 dana i da on traje od danas.

S druge strane, Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA, ističe da je zakon o jedinstvenom registru boraca već u proceduri, te da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da bude usvojen.

Borci, koji su 12. juna došli pred zgradu Vlade FBiH, traže da bude usvojen i objavljen jedinstven registar boraca Armije RBiH i ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja. Jedan broj demobilisanih boraca koji skoro mjesec dana protestuju ispred zgrade Vlade FBiH potpisao je sporazum sa predstavnicima vlasti. Oni borci koji su ostali tvrde da i dalje nije ispunjeno ništa od njihovih zahtjeva, te da ostaju ispred zgrade Vlade FBiH tražeći ispunjenje svojih zahtjeva. Vlada je na sjednici 24. juna donijela zaključak da kolegiji oba doma Parlamenta FBiH hitno sazovu vanredne sjednice i po skraćenom postupku razmatraju i usvoje izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kako bi bio obezbijeđen zakonski osnov za izradu i objavu jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, uključujući i bazu podataka (registar) svih oblika pomoći iz budžeta svih nivoa vlasti u BiH. Međutim, do danas se to nije desilo, pa je 20 poslanika uputilo inicijativu za to.

Osmanović kaže i da poslanici DF-a i SDP-a treba da daju pismeni prijedlog šta konkretno hoće vanrednom sjednicom. Tvrdi da su borci već s Vladom FBiH dogovarali uslove, te da je Vlada prihvatila sve izuzev novčane naknade za borce u iznosu većem od 300 KM.

"To je nemoguće i tih sredstava nema. To vam je oko 100 miliona mjesečno", kaže Osmanović.

Elvir Karajbić, šef Kluba poslanika SDP BiH, ističe da je cilj vanredne sjednice da se u Parlamentu razgovara o problematici boračke populacije.

"Red je da se o njihovim problemima raspravlja na pravome mjestu i da se pokušaju riješiti", rekao je Karajbić.