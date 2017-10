Borenović: PDP usvojio Deklaraciju o budućnosti Srpske

Banjaluka - Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je danas u Banjaluci da je ta stranka usvojila Deklaraciju o budućnosti Republike Srpske i Program obnove Srpske.

Nakon Osmog programskog sabora PDP-a, održanog u Kulturnom centru "Banski dvor", Borenović je rekao novinarima da PDP nudi mirnu budućnost i radi na tome da Srpska dobije modernu ekonomiju 21. vijeka.



"Definisali smo šta od danas do 2025. godine treba napraviti u svakom segmentu društva da bi Srpska bila ekonomski bogata i da u njoj ljudi mogu živjeti od svog rada", rekao je Borenović.



On kaže da su ponuđeni planovi zapošljavanja, jer je potrebno da u Srpskoj radi 350.000 građana, nakon čega bi se prosječna penzija mogla povećati na više od 500 KM, a prosječna plata na više od 1.000 KM.



Borenović je rekao da je pripremljen i detaljan plan demografske obnove Srpske, prema kome bi značajan novac bio isplaćivan za svako navorođenče, kao i za materinske dodatke majkama sa troje, četvoro i više djece.



Lider PDP-a je rekao da je Srpskoj potrebna vladavina prava, moralna obnova, politička stabilnost i evropska budućnost i standard.



Borenović je rekao da je PDP za 18 godina izrastao u snažnu i ozbiljnu stranku koja može još dobrih stvari ponuditi Srpskoj, te da su spremni da već za godinu dana uđu u Vladu Srpske i "razdrmaju" sva ministarstva kako bi ostvarili ciljeve iz Programa obnove Srpske.



Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić je naveo da je ta stranka, dok je bila na vlasti, stabilizovala finansijski sektor, te ostavila bankarski sektor najjačim.



"To je doba kada su preduzeća iz Federacije BiH počela da prenose svoja sjedišta u Srpsku jer je tu bilo stabilnije. Srpska je tada izdržala ogromne pritiske međunarodnih institucija u smislu ustavnog urušavanja Srpske", rekao je Ivanić.



On je rekao da je PDP, dok je bila na vlasti, poreze na doprinose i plate sa oko 80 odsto svela na 52 odsto, poslije čega je počeo rast zapošljavanja.



Ivanić je rekao da dokumenti usvojeni na programskom saboru PDP-a predstavljaju novu viziju za narednih 10 godina, te da se radi o najozbiljnijim političkim dokumentima sa praktičnim mjerama u ekonomiji, demografiji, ličnoj i socijalnoj sigurnosti.



Programskom saboru PDP-a prisustvovali su visoki funkcioneri, članovi i simpatizeri PDP-a, lideri SDS-a Vukota Govedarica i NDP-a Dragan Čavić, predstavnici SNS-a iz Srbije, kao i brojni građani.