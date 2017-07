Bosić: Cilj koalicije Dodika i Čovića produbljivanje krize u BiH

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Mladen Bosić izjavio da je cilj "koalicije Dodika i Čovića produbljivanje političke krize u Bosni i Hercegovini.

"Cilj je produbljivanje političke krize u BiH da bi se došlo do partikularnih interesa te dvije strane. Ima tu još aktera, nisu samo Dodik i Čović", kaže Bosić.

On je u emisiji "Dan uživo" televizije "N1" odnos Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika nazvao "igrom u kontinuitetu".

"Ne znam da li je Dodik nazvao Izetbegovića da mu se zahvali za krivičnu prijavu. To je novi teren za njihovo nadmudrivanje. Evidentno je da se to radi naizmjenično, da jedan drugom nabacuju lopte. Oni to rade instiktivno, tako da ne mislim da je u pitanju neki usmeni ili pisani dogovor. Oni znaju da od toga izvlače političku korist. Drastičan primjer je oko Dana Republike Srpske i cijeli taj proces. I danas imamo posljedice podizanja Apelacije oko ukidanja Dana Republike Srpske od strane Bakira Izetbegovića. Sada je stigla odluka Suda BiH o odbacivanju optužnice Tužilaštva BiH", rekao je Bosić.

On je aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini nazvao tragedijom i komedijom.

"Ali to je naša realnost. Tu se radi o politici prikazivanja zaštite nacionalnih interesa, odnosno zaštite Republike Srpske od onih koji žele da joj otmu ingerencije. To postane komično, kao što je bilo oko Transportne zajednice. Sve zemlje su prihvatile Ugovor i nema razloga da se to ne završi. Pare su na čekanju, ali politički interes je iznad toga. Kada imate političara koji treba birati da li će izgubiti na rejtingu ili će dobiti izbore zavisno koju opciju potegne, ovdašnji političari će izabrati opciju dobijanja izbora. Ovo je manipulcija i psihološka igra. Kod nas se politika svodi na manipulaciju javnošću. Ta igra je kompleksna. Međutim sada se stvari raspetljavaju na novi način u ubrzanom tempu. Primjer za to je vezivanja zastava SNSD-a i HDZ-a. To je novi momenat. Ta saradnja je postojala i ranije, ali ne na ovakav način", prokomentarisao je Bosić.

(N1)