Branislav Božić, novinar beogradskog NIN-a: Tužbi ne treba davati značaj

BIJELJINA - Najava bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da će pokrenuti reviziju tužbe BiH protiv Srbije pred Me]unarodnim sudom pravde u Hagu služi isključivo za unutrašnju upotrebu i ne bi trebalo pridavati joj veliki značaj, ocijenio je u emisiji Puls BN televizije novinar beogradskog NIN-a Branislav Božić.

"Izetbegović je svjestan da revizija tužbe nema ni pravnu legitimaciju da se pokrene, niti ima dovoljno argumenata ukoliko do toga dodje", rekao je Božić i dodao da Izetbegović nema snage da to saopšti.

Priča o secesiji nerealna

"Njemu je izlazna strategija da sud ne prihvati tu reviziju i da akže nemate pravnu legitimaciju da pokrenete, jer nema saglasnosti u Predsjedništvu BiH, ili da kaže nemate dovoljno argumenata za reviziju tužbe. Dakle, ne pridavati preveliki značaj tome", rekao je Božić.

Prema njegovom mišljenju i priča o secesiji Republike Srpske nerealna je u ovom trenutku, jer su za izvođenje takvih operacija neophodni vrlo jaki saveznici u svijetu.

Novinar beogradskog NIN-a kaže da i priče o trećem entitetu u BiH, takođe, služe za unutrašnju upotrebu.

"U svijetu se više ne odlučuje s jednog mjesta. U vrijeme “Dejtona” bila je drugačija geopolitička podjela karata u odnosu na danas. Trećeg entiteta nikad neće biti. Onaj ko priziva treći entitet, taj svjesno ili nesvjesno priziva rat" - smatra Božić.

"Ništa tu nije logično"

Na pitanje zašto onda zvanična Banjaluka podržava zagovaranje trećeg entiteta, Božić odgovara: "Ne razumijem. Tu ništa nije logično. Cijeli taj savjetnički tim koji to govori ili ništa ne razumije ili ima neke motive koji su potpuno nejasni".

Geopolitičku slagalicu na Balkanu ne odlučuju isključivo "domaći igrači", nego i "veliki". Ukoliko oni odluče, ovdje može, opet, izbiti rat – upozorio je novinar NIN-a i obrazložio da bez obzira na to što ovdje nema dovoljno potencijala i što se bilježi ekonomski rast, Balkan, ipak, može buknuti, ukoliko bi došlo do širih geopolitičkih pomjeranja i ako to "velikima" zatreba.

"Mi smo nekada gledali samo u Vašington i pomalo u Brisel. Danas se ovdje pita i Moskva. Balkan se smatra riješenim pitanjem. Ko bude puno iskočio, dobiće po ušima". mišljenja je Božić.

O uvođenju sankcija Dodiku...

On uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku vidi kao svojevrsnu poruku "velikih" "malima", koja će nanijeti štetu cijeloj Republici Srpskoj, prije svega ekonomsku.

"Niko razuman ovdje ne može podržati te sankcije. Međutim, i mi smo se ovdje bili malo zaigrali. Počeli smo da pokazujemo trijumfalizam svakakve vrste, te očitaćemo lekcije i ovome i onome...Najsrećnija su ona društva koja svoje ponašanje i aktivnosti primjere svojoj veličini i snazi" - kaže Božić.

Opominje da Republika Srpska iz dana u dan gubi biološku i ekonomsku snagu. "Nama se dnevno rađa 25-oro djece, a umire 40-oro ljudi. U ekonomskom smislu, za 800 evra domaći bruto proizvod manji je u Republici Srpskoj nego u FBiH, za skoro 1000 evra po stanovniku zaduženiji smo od Federacije, prosječna plata manja je za skoro 15 odsto, isto kao i penzija" - upozorava Božić i naglašava da bi pronatalitetna politika morala da bude prva politika Republike Srpske, ali da u Vladi Srpske ne misle tako.

(BN)