Britanci ponovo upozoravaju na moguće napade u BiH

Vlada Velike Britanije obnovila je upozorenje svojim državljanima koji putuju u BiH na mogućnost terorističkih napada u zemlji.

U upozorenju britanske Vlade, koje je izdato još početkom maja ove godine, navodi se da napadi mogu biti nasumični, kao i da se može desiti da meta bude neko mjesto koje posjećuju stranci.

Britanske vlasti upozoravaju i na mogućnost napada terorista na vjerske objekte.

"Postoji vjerovatnoća da bi teroristi mogli da izvrše novi teroristički napad u ovoj zemlji", navodi se u upozorenju objavljenom na stranici za informisanje Vlade Velike Britanije.

Podsjetimo, Vlada Velike Britanije je početkom prošlog mjeseca objavila upozorenje svojim građanima da ne putuju u BiH, jer postoji velika vjerovatnoća od terorističkih napada. Sada je to upozorenje obnovila.

Dodik: Osnovni problem mogući terorizam

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je takođe ukazao na opasnost od terorizma, naglašavajući da je iz BiH više od 500 ljudi učestvovalo u terorističkim aktivnostima Islamske države.

Dodik je u intervjuu za agenciju "Sputnjik" istakao da na Balkanu niko ne može da se zakune u potpunu stabilnost, ali da globalnog i regionalnog ugrožavanja nema.

"Ovdje je osnovni problem mogući terorizam", poručio je Dodik i dodao:

"Ne treba zaboraviti da je iz BiH više od 500 ljudi učestvovalo u aktivnostima Islamske države, da se jedan broj vratio, jedan poginuo, jedan još ratuje, i da je ta ideologizacija na bazi političkog islama apsolutno ovdje prisutna i lebdi u vazduhu. Ali mislim da njihove ćelije koje se nalaze najviše u Federaciji i tamo gdje je bošnjački narod, miruju jer znaju da bi se, ukoliko bi nešto uradile, na te centre usmjerile bezbjednosne snage čitavog regiona. Vjerujem da oni ovdje razumiju da ne smiju da izazivaju. I atraktivnije im je da po njihovoj logici dejstvuju negdje poput Londona", rekao je Dodik,a prenosi "RTRS".

Dodik je dodao da "smo tokom 90-ih godina prošlog vijeka u BiH vidjeli ulazak znatnog broja svetih ratnika islama", kada je preko Hrvatske ubačeno 4.500 mudžahedina, koji su bili pod kontrolom i upravom vojske Alije Izetbegovića.

"I oni su činili stravične zločine. Prva slika odsječene glave otišla je upravo sa prostora Ozrena, gdje su mudžahedini jednom srpskom vojniku odsjekli glavu i to pokazali. Tada se svijet nije uznemiravao, sada kad njima sijeku glave - to je druga priča. U svakom slučaju, to je ozbiljno zlo koje mislim da još uvijek ne tretiraju na pravi način", rekao je predsjednik Srpske.

Predsjednik Srpske istakao je da je razlog tome što na Zapadu postoji situacija koja minimizira zlo.

"!Čak i kad se teroristički akt desi, oni pokušavaju to što prije da zaborave, misle da je to pojedinac. To je jedna ostrašćena ideologija koja pokušava da se obračuna sa svakim ko je 'nevjernik' i da nametne radikalni islam koji je veoma opasan za svijet", zaključio je Dodik.