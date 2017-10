Brodska Rafinerija dobija plin, "BH gas" se oštro protivi

SARAJEVO, BANJALUKA - Ruska kompanija "Zarubežnjeft" i hrvatski distributer gasa "Plinarco" dogovorili su potpisivanje ugovora o izgradnji kraka gasovoda kojim bi se gas iz Hrvatske transportovao u Brod, tačnije u brodsku Rafineriju, a na šta je kompanija "BH gas" oštro reagovala, tvrdeći da se takve međudržavne konekcije ne mogu graditi bez međudržavnih ugovora.

"Zarubežnjeft", koji je i većinski vlasnik Naftne industrije RS, i "Plinarco" potpisivanje ugovora dogovorili su na sastanku koji je u srijedu održan u Moskvi. Ugovor bi trebalo da bude potpisan 10. oktobra, a njime bi se stvorile mogućnosti da Rafinerija nafte u Brodu ubuduće radi na plin, što će, kako je rekao Andrej Plenković, premijer Hrvatske, poboljšati kvalitet vazduha i smanjiti zdravstvene rizike stanovnika Slavonskog Broda, koji se nalazi u Hrvatskoj.

O priključenju Rafinerije u Brodu na hrvatski gasovod govorio je i Tomislav Ćorić, hrvatski ministar energetike i zaštite životne sredine, ističući da je to jedino moguće rješenje s obzirom na to da ne postoji mogućnost da se brodska Rafinerija priključi na gasni sistem u BiH. Zanimljivo je da će se, ukoliko bude realizovan projekat između "Zarubežnjefta" i "Plinarca", gas u brodsku Rafineriju dopremati vrelovodom, što je djelimično potvrdila i Marina Dalić, ministar privrede i preduzetništva, koja je rekla da će s nadležnim ministarstvima u RS potpisati protokol o saradnji na realizaciji projekta prenamjene postojećeg produktovoda u gasovod koji će biti korišten isključivo za snabdijevanje prirodnim gasom Rafinerije nafte Brod.

Na ove najave gasnog povezivanja Hrvatske i Rafinerije u Brodu ekspresno su reagovali iz kompanije "BH gas", naglašavajući da se radi o međudržavnoj gasnoj konekciji, te da u svijetu nije poznat primjer da kompanije dogovaraju i ugovaraju takve poslove. Takođe, zamolili su sve predstavnike vlasti da im daju podršku i da se usprotive u realizaciji parcijalnih rješenja, jer se radi o strateškoj gasnoj tački jedne zemlje koja bi se u ovom slučaju iskoristila samo za Rafineriju nafte u Brodu.

"Svim predstavnicima koji su učestvovali na ovom sastanku, a posebno hrvatskoj kompaniji 'Plinarco', koja je hrvatski operator transportnog sistema, jasno je i poznato da se međunarodne gasne interkonekcije ne mogu graditi bez međudržavnih ugovora", saopštili su iz "BH gasa".

Navodeći primjer Hrvatske i Mađarske, u "BH gasu" navode da su gasno povezivanje ove dvije države započele tek potpisom međudržavnog ugovora o izgradnji gasne infrastrukture, te da su to činjenice koje su poznate svima.

Inače, tačka u Brodu u svim razvojnim dokumentima, uključujući i dokumente Energetske zajednice JIE, označena je kao tačka međunarodne interkonekcije između Hrvatske i BiH i kao početak Južnoevropskog gasnog prstena. Od ove tačke trebalo je da bude izgrađen gasovod do Zenice, čime bi BiH obezbijedila diverzifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja, ali tom projektu usprotivila se Republika Srpska, koja želi gas koji dolazi isključivo iz Srbije, odnosno Rusije.

Trenutno jedini pristup gasu Bosna i Hercegovina ima na ulazu u Zvorniku i prema svim strateškim dokumentima neophodno je da se osigura i drugi pravac, prije svega zbog sigurnosti snabdijevanja.

"Od ovog projekta koji je najavljen nikakve koristi nema ni FBiH ni Republika Srpska i ako se to realizuje, trajno nas lišavaju mogućnosti gasnog povezivanja s Hrvatskom. Mogli smo napraviti gasovod većeg kapaciteta i da Republika Srpska, recimo, zarađuje na transportu gasa za Federaciju BiH, a ovako toplovodom će distribuisati gas u Rafineriju i to je to", rekao je Almir Bečarević, savjetnik u kompaniji "BH gas".

Danas nismo dobili odgovor od Rafinerije nafte u Brodu.