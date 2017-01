Brojne reakcije na odluku Vlade SAD da predsjednika RS stavi pod sankcije

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik RS, optužio je Morin Kormak, američkog ambasadora u BiH, da vodi antisrpsku politiku usmjerenu protiv RS, dok je Kormakova odgovorila da sankcije koje su SAD uvele Dodiku nisu protiv građana RS, kojoj će, kako je istakla, njena zemlja nastaviti pomagati.

Dodik je rekao da su sankcije protiv njega lična odmazda Kormakove i odlazeće administracije u Vašingtonu, dodavši da je Kormakova dokazani neprijatelj Srba, koju Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, treba da proglasi nepoželjnom osobom.

"Odlazeći ambasador Morin Kormak je lažno informisala Vašington o stanju u BiH na bazi dobacivanja muslimana koji masovno rade u američkoj ambasadi i imaju masovni uticaj na politiku koju vode ambasadori", rekao je Dodik, te izrazio očekivanje da će administracija Donalda Trampa, novog američkog predsjednika, ne samo postaviti novog ambasadora u BiH, već da će Kormakovu optužiti za krivično djelo miješanja u unutrašnje odnose drugih zemalja.

"Kontinuiranim udarom bahata američka administracija je pokušala da postavi poslušne ljude, a ja sam ponosan što nisam bio poslušan za njih. Politika odlazeće administracije predvođena lično gospođom Kormak nikad nije stajala na pozicijama Dejtona i dejtonskog prava RS. Ovo nisu sankcije SAD, ovo su sankcije onih koji su poraženi na izborima. Od novembra razumijem da tamo govore neki drugi ljudi", rekao je Dodik.

Dodao je da je ponosan što je branio interese RS, pravo na proslavu Dana RS, da je odbio reformu policije i Butmirski proces koji je ocijenio pokušajem prekrajanja dejtonskog ustava BiH, te je najavio da će se još odlučnije zalagati za očuvanje izvornih dejtonskih nadležnosti RS.

"Kao što vidite, njihova politika je doživjela slom na izborima u SAD, a ja sam još politički aktivan i zato je uslijedila odmazda. Vjerovatno je ne bi ni bilo da nisam dobio poziv od mojih prijatelja bliskih dolazećoj administraciji i to je bila kapsula koju su upalili da bi spriječili moj odlazak", rekao je on.

Kormak: Protivnik smo politike secesije, ne RS

Kormakova je na preskonferenciji koju je sazvala za nekoliko bh. novinskih agencija rekla da su Dodiku sankcije uvedene jer je aktivno kršio Ustav BiH, upozorivši da će to tek imati ozbiljne posljedice.

"Ovaj korak je pokrenut jer Dodik nastavlja da vodi dijalog o podjeli BiH. Ozbiljno smo shvatili prijetnje referendumom o secesiji i ono što on radi u kršenju vladavine zakona. Smatramo da s tim treba prekinuti kako bi BiH mogla ići dalje", rekla je ona, ali je dodala da ove sankcije ne znače da SAD nisu zabrinute retorikom drugih političara u BiH.

Naglasila je da se nada da će ovaj postupak pomoći građanima RS da se ojača privreda i da budu otvorena nova radna mjesta, naglasivši da odluka nije donesena na prečac, već nakon duge i pažljive analize.

Na pitanje Srne kako pravda odluku o uvođenju sankcija Dodiku dva dana pred odlazak aktuelne američke administracije i zašto ni u jednom ranijem slučaju nije bilo uvođenja sankcija, a postoji više od 90 odluka Ustavnog suda BiH koje nisu sprovedene, Kormakova je odgovorila da uvođenju sankcija prethode značajni i ozbiljni koraci i da se oni ne preduzimaju na jednostavan način.

"Kao što sam mjesecima ranije govorila, ovo je proces unutar Vlade SAD koji zahtijeva pažljivo razmatranje i puno međuresornih razgovora, za šta treba vremena. To je proces koji traje i koji je predvodilo Ministarstvo trezora i Stejt department, ali je uključivalo i sve one koji imaju konkretan interes za BiH i Balkan i jednostavno je u ovom trenutku proces okončan", rekla je ona i dodala da su neke osobe skinute s liste sankcija, ali da je to dug birokratski proces.

Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, rekao je da će danas održati preskonferenciju, na kojoj će se izjasniti o navedenim događajima.

Podsjećamo, sankcije znače da je sva Dodikova imovina na području jurisdikcije SAD blokirana i da je američkim državljanima zabranjeno obavljanje transakcija sa Dodikom. Dodik je, pak, rekao da nema imovine u SAD ili bilo kojoj drugoj zemlji, osim Srbije.

Smit: Dodik prijetnja

Zbog opstrukcija u sprovođenju Dejtonskog sporazuma Milorad Dodik predstavlja značajnu prijetnju suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, rekao je Džon Smit, direktor Odjeljenja zaduženog za izricanje sankcija u Ministarstvu trezora SAD.

"Uvođenjem sankcija potvrđena je privrženost SAD Dejtonskom sporazumu i pružena podrška naporima međunarodne zajednice za napredak BiH u evropskim integracijama", kazao je on.

Naveo je da bi lica koja bi pružila Dodiku materijalnu podršku takođe mogla biti podložna sankcijama.

Dodao je da su sankcije izrečene na osnovu odluke bivšeg američkog predsjednika Džordža Buša da se sankcionišu osobe i pravna lica koji predstavljaju rizik implementaciji Dejtonskog sporazuma, ili koji se protive odlukama Savjeta za sprovođenje mira.

"Konkretno, Dodik je stavljen na listu zbog njegove uloge u podrivanju Ustavnog suda BiH i kršenja vladavine prava. Dejtonski sporazum uspostavio je demokratsku republiku sa dvodomnim parlamentom, ali je mnoge Vladine funkcije dodijelio RS i FBiH", naveo je on.

EU: Zasad bez restrikcija

Iako se restriktivne mjere trenutno aktivno ne razmatraju, institucije EU i države članice nastavljaju da prate implikacije nepoštivanja odluka Ustavnog suda, rečeno je "Nezavisnim" u Delegaciji EU u Sarajevu.

"Savjet EU je u svojim zaključcima iz oktobra 2016. godine izrazio žaljenje zbog protupravnog održavanja entitetskog referenduma o Danu RS, suprotno odluci Ustavnog suda BiH od 17. septembra 2016. godine. Ovaj je referendum prouzrokovao nepotrebne tenzije i ugrozio vladavinu zakona", naveli su oni.

Istakli su da EU poziva sve političke lidere u BiH da se suzdrže od retorike podjela i fokusiraju se na bitne političke i ekonomske reforme, u skladu s Izjavom o opredjeljenju, koju su potpisali u februaru 2015. godine.

"Građani u zemlji očekuju više radnih mjesta, bolje ekonomske mogućnosti i bolju budućnost za sebe i svoju djecu", naglasili su oni.

"Hrvatska će sama odlučiti hoće li se pridružiti američkim sankcijama predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku", kazao je u Zagrebu novi portparol Ministarstva inostranih i evropskih poslova Tomislav Lendić.

Rusija snažno protiv izricanja sankcija Dodiku

Rusija snažno osuđuje sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo predsjedniku Miloradu Dodiku, predsjedniku RS, i smatra da je to pokušaj odlazeće američke administracije da vještački komplikuje dalje međunarodne napore u postkonfliktnom rješenju na Balkanu, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Snažno osuđujemo taj tendenciozni korak. Razmatramo ga kao još jedan dokaz grozničavih pokušaja odlazeće administracije Baraka Obame da vještački komplikuje dalje međunarodne napore u postkonfliktnom rješenju na Balkanu i u drugim regionima", navodi se u saopštenju.

Njemačka: Dodika smo upozorili na posljedice

Njemačka je zajedno sa SAD i EU, kao i sa članicama Savjeta za sprovođenje mira u BiH jasno upozorila da će biti političkih i pravnih posljedica zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda BiH, saopšteno je iz njemačke ambasade.

Oni su istakli da su zabrinuti retorikom podjela Milorada Dodika, predsjednika RS, te da osuđuju sprovođenje referenduma o Danu Republike, čime je, kako su istakli, Dodik svjesno nastupao protiv pravnog sistema BiH.

"Dodikove inicijative koje je podnio protiv zajedničkih pravosudnih institucija služe zapravo da skrenu pažnju sa katastrofalne ekonomske situacije i sprovođenja potrebnih socijalnih i ekonomskih reformi", istakli su oni.

Ivanić: Nećemo Kormakovu proglasiti nepoželjnom

Sankcije nisu dobre i neće riješiti probleme, pogotovo ako se sankcije izriču zbog iznošenja političkih stavova i strašna je greška ako neko misli da se na taj način mogu disciplinovati politički akteri, rekao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH, na presu povodom izricanja sankcija Miloradu Dodiku, predsjedniku RS, od strane vlasti SAD.

Odgovarajući na zahtjev Dodika da Igor Crnadak, ministar inostranih poslova BiH, američkog ambasadora Morin Kormak proglasi nepoželjnom osobom, Ivanić je rekao da je to nadležnost Predsjedništva BiH, te da nije realno da se to desi. Dodao je da kad je on bio predmet međunarodnih sankcija nikada nije tražio da se diplomate proglašavaju nepoželjnim osobama.

Protivi se Dodikovoj smjeni, ističući da je on izabran glasovima na izborima i da samo tako može biti smijenjen, a da će se on, kao član opozicije, boriti da Dodik bude promijenjen na izborima.

Vučić: Nisam veliki pobornik sankcija

Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, rekao je da sankcije SAD nisu dobar način rješavanja problema, napomenuvši da one mogu zakomplikovati odnose u BiH.

"Oni koji su donosili sankcije valjda znaju zašto su to napravili i ne znam samo šta je konačni cilj, ali svakako mislim da se stvari rešavaju dijalogom i razumevanjem između Srba, Bošnjaka i Hrvata, za šta ću se zalagati u razgovoru sa Zvizdićem. Očekujem dodatno smirivanje tenzija između Srba i Bošnjaka, iako smo mi po tom pitanju već puno učinili", rekao je Vučić.

Incko: Dodik se igrao vatrom

Visoki predstavnik Valentin Incko pozdravio je što su SAD uvele sankcije Miloradu Dodiku, predsjedniku RS, ocjenjujući da su one od velikog simboličkog značaja.

"Milorad Dodik se igrao vatrom i prešao je crvenu liniju. Moraće da živi sa posljedicama svojih postupaka", ocijenio je Incko u izjavi bečkom dnevniku "Standard".

U izjavi za televiziju N1, predstavnici OHRa su naglasili da sankcije nisu usmjerene protiv RS, niti protiv srpskog naroda.

Šarović: SDS je protiv sankcija bilo kome

Mirko Šarović, potpredsjednik SDSa, ocijenio je u ime SDSa da ta stranka ne podržava uvođenje bilo kakvih sankcija prema bilo kome u BiH jer smatra da se na taj način ne mogu rješavati ili usmjeravati bilo kakva pitanja.

"Bez obzira što je predsjednik RS Dodik jedan od naših političkih protivnika i što se s njim ne slažemo oko mnogo toga u vezi sa vođenjem politike u RS jer smatramo da je vodi u opasnom smjeru, SDS i ja ne podržavamo uvođenje bilo kakvih sankcija i to je naš principijelan stav", rekao je Šarović.

Čubrilović: Sankcije ne vode ka rješenju

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS, rekao je da su sankcije prema Dodiku neprihvatljive i da one nikad ne vode rješenju i napretku.

On je istakao da je sve nesuglasice i probleme moguće riješiti jedino dijalogom, dodavši da su sankcije rigidna, nedemokratska mjera zbog poštivanja najviših demokratskih instituta poput referenduma.

"Ako su vlasti BiH i RS birane na demokratskim izborima, kako je moguće da im se oduzme demokratsko pravo da predlože izmjene zakona u svojoj zemlji. To nije razlog za uvođenje sankcija, a posebno želim da naglasim da sve političke partije iz RS dijele ovaj stav", naglasio je Čubrilović.

On je pozvao na poštivanje demokratske volje naroda iskazane na izborima, ističući da samo razgovorom i jednakim uvažavanjem stavova svih aktera političkog života može da se postigne rješenje za sva otvorena pitanja.

Partije iz FBiH: Sankcije problem za cijelu BiH

Sankcije Miloradu Dodiku, predsjedniku RS, nisu problem samo za RS, već i za cijelu BiH, smatraju predstavnici političkih partija iz FBiH.

Sadik Ahmetović, poslanik SDA u parlamentu BiH, ocijenio je da će politička izolacija imati posljedice na građane RS, dodavši da je taj potez "logičan slijed za sve one koji ruše Ustav BiH i rade na destrukciji i destabilizaciji BiH", te je pozvao Dodika da podnese ostavku.

Damir Bećirović iz DFa je istakao da je Dodik sada u društvu s Al Kaidom i sličnim organizacijama.

"Očigledno je da neki ljudi razmišljaju da ova zemlja mora da ide u drugom pravcu od onoga što razmišlja Milorad Dodik", rekao je Bećirović.

Saša Magazinović iz SDPa je rekao da su sankcije Dodiku loša poruka za investitore.

"Zamislite strane investitore koji treba da dođu i ulažu u ovu zemlju, gdje je jedan od najuticajnijih političara u toj zemlji na američkoj crnoj listi", rekao je Magazinović.

Izetbegović: Dodik sam kriv za sankcije

Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH, rekao je da je uvođenje sankcija Miloradu Dodiku, predsjedniku RS, šamar cijeloj državi, te da je Dodik sam kriv za situaciju u koju se doveo.

Izetbegović je rekao da ne postoji greška američke administracije, nego samo greška Dodika.

"Ono što je Dodik uradio bila je pogrešna stvar. Poruka SAD nije pogrešna i dobra je čak i za Dodika da stane i zaustavi neke procese. Ovo je poruka svima koji misle da tako mogu raditi, prelaziti crvene linije, provocirati. Pogledajte kako se ponašao prema visokom predstavniku, međunarodnoj zajednici, prema miru i stabilnosti", rekao je Izetbegović.

Na pitanje da li se može desiti da nova američka administracija promijeni mišljenje, Izetbegović je rekao da je to odluka američke vlade te da je ona dugo i temeljito pripremana, dok je na pitanje o sankcijama zemalja EU prema Dodiku rekao da ne zna hoće li ih biti, te da će EU zajednički donijeti odluku o tome.