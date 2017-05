Burne reakcije u Srpskoj na vic koji je ispričao ministar Mektić

BIJELJINA - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević ocijenila je da nije primjeren današnji istup ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića u kojem pominje prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića.

"Smatram neprimjerenim i zato što je riječ o kadru Srpske demokratske stranke /SDS/ i ministru koji obavlja dužnost kakvu već obavlja, pogotovo što se to dešava na zasjedanju Predsjedništva SDS-a", rekla je Srni Jovičevićeva.



Ona je istakla da bi, kada bi se regovalo, svaki dan imala na šta da reaguje, te da smatra da bi morala da pokuša da ne reaguje na svaku glupost.



"Morala bih da mimo emocija, probam hladne glave da sagledam. U krajnjoj liniji to mogu samo da podvedem pod glupost", navela je kćerka Radovana Karadžića.



Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić danas je na sjednici Predsjedništva SDS-a u Bijeljini ispričao vic u kojem je na neprimjeren način pominjao prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića, što su mediji kasnije objavili.

Karadžić i Mladić zaslužuju poštovanje

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić naglasio je da prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić zaslužuju poštovanje koje ničim ne bi trebalo dovoditi u pitanje.

"Lično imam vrlo pozitivan stav prema dvojici naših čelnika, i predsjedniku i komandantu. To na bilo koji način ne bih mogao dovesti u pitanje, ni bilo kakvom pošalicom, ali isto tako mislim da je neprimjereno da se komentariše nečiji vic ili šala", rekao je Savčić Srni komentarišući današnji istup ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragana Mektića koji je na sjednici Predsjedništva SDS-a u Bijeljini ispričao vic u kojem je na neprimjeren način pominjao prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića, što su mediji kasnije objavili.



Savčić smatra da je "najbolje uzdržati se od komentara".



"Mislim da ta dvojica ljudi, prije svega, zaslužuju uvijek samo poštovanje, bez obzira o kakvom se nivou razgovora radi. Vrlo je nezgodno baš sve da komentarišemo. Pogotove ne znam kakav je tu bio nivo priče, sadržaj... Teško se sad u nešto uključiti sa strane i uzeti jedan djelić toga, pa onda to komentarisati", mišljenja je Savčić.



U svakom slučaju, kaže on, njegov stav je da su Karadžić i Mladić ljudi koji zaslužuju, prije svega, poštovanje koje ničim ne bi trebalo dovoditi u pitanje.