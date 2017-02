CIK BiH: Izbori u Stocu u nedjelju

SARAJEVO - U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) danas je održana press konferencija za novinare na kojoj se obratila Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a BiH.

Konferencija je bila tematska i posvećena je ponovnim izborima u opštini Stolac.

Kako je saopšteno, sutra ujutro, u subotu u 7 sati, počinje izborna šutnja i traje do nedjelje, do zatvaranja biračkih mjesta. Inače, biračka mjesta se otvaraju u nedjelju u 7 sati ujutro i biće otvorena do 19 sati.

Hadžiabdić je rekla i da su prije pet dana počeli dolaziti poštanski paketi s glasovima iz inostranstva i do juče je stiglo manje od 100 takvih paketa.

"Sve pripreme su pri kraju, a biračka mjesta su ista kao i 2. oktobra", kazala je čelnica CIK-a.

Inače, na glasačkim listićima naći će se dva kandidata za načelnika i 60 kandidata za Opštinsko vijeće.

"Naši službenici će na terenu u potpunosti nadgledati rad na biračkim mjestima i imaće velika ovlaštenja - ako utvrde nepravilnosti moći će i prekinuti izbore na tom biračkom mjestu", istaknula je Hadžiabdić, te dodala:

"Osim 143 imena za koje znamo da su ljudi koji nisu među živima, a na spisku glasača su, stajaće zvjezdica s napomenom da niko ne može glasati za njih i na to će posebno članovi obratiti pažnju kako ne bi došlo do nepravilnosti."

Otkrila je i kako je od 24 predsjednika biračkih mjesta - 12 Hrvata, 11 Bošnjaka, a za jednog nije utvrđena nacionalna pripadnost.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH odlučila je da će se ponovljeni izbori u Stocu održati 19. februara. Odluka o datumu održavanja novih izbora donesena je jednoglasno.

Izborna komisija je prethodno od Apelacionog odjeljenja Suda BiH dobila rješenja kojim se odbijaju kao neosnovane žalbe Inicijative za Stolac i Socijaldemokratskog fronta na odluku o poništenju izbora u Stocu, čime su se stekli uslovi da bude donesena odluka o raspisivanju ponovljenih izbora.

Izbori su u tom gradu prekinuti 2. oktobra prošle godine, nakon fizičkog obračuna na jednom biračkom mjestu.

(radiosarajevo)