Čavaru pratila dva auta, uhapšena jedna osoba

SARAJEVO - Marinko Čavara, predsjednik FBiH, rekao je danas da je 5. jula putujući kući u Busovaču osjetio da mu je život ugrožen.

On je na preskonferenciji objasnio da ga je 5. jula na autoputu Kakanj - Zenica prema Lašvi pratilo najmanje jedno vozilo i da je osjetio da mu je život ugrožen. Ispričao je da je njegov vozač vozio službeni audi do naplatne kućice u Kaknju, te da je on tada prešao na mjesto vozača jer su se zaustavili kako bi vozač očistio vjetrobransko staklo.

"Uočio sam vozilo parkirano uz branik s lijeve strane i primijetio sam da me nepomično gledaju bez reakcije, što mi je bilo sumnjivo jer smo se tu nalazili pet minuta i nikad do sada nisam vidio zaustavljena vozila. Namjerno sam se zadržao da prođe još jedan kamion, a zatim se polukružno okrenuo u pravcu Zenice. Vozilo je krenulo za nama. Vozio sam 110 kilometara na sat kako bih provjerio da li me prate, a oni su vozili za nama s rastojanjem od 100 metara", ispričao je Čavara. Dodao je da ih je nakon šest kilometara to vozilo preteklo, te da je držalo odstojanje na 400 metara.

"Kako smo se približavali silasku s autoputa Bilješevo, automobil je usporio pored parkiranog kombija u zaustavnoj traci i razgovarali su", kazao je Čavara. Dalje je rekao da, kako se njegov automobil približavao, kombi je krenuo, ali ga je propustio, dok je drugo vozilo bilo parkirano kod podvožnjaka ispred autoputa, a kombi se dvoumio da li da skrene ili nastavi da vozi.

"Da sam skrenuo ka podvožnjaku život bi mi bio ugrožen jer bih bio blokiran. Krenuo sam ka Zenici. Osjetio sam nesigurnost i zbog cjelokupne situacije sve sam prijavio nadležnim institucijama", rekao je Čavara i dodao da je u tom momentu išao kući i da nije bio pod policijskom pratnjom jer im je dao slobodno, pošto je smatrao da mu pratnja nije potrebna.

Iz FUPa juče nisu imali nikakvu informaciju za medije o ovom događaju, ali je u međuvremenu došla informacija iz Policijske uprave Kakanj.

"Službenici Policijske stanice Kakanj su 7. jula, u saradnji sa službenicima Federalne uprave policije, identifikovali H.N. zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti i lišili ga slobode", kazali su nam iz MUPa ZDK. Naveli su da je nad uhapšenim isti dan zavedena kriminalistička obrada, a da je narednog dana predat Kantonalnom tužilaštvu Zeničkodobojskog kantona na nadležnost i dalje postupanje. Kako saznajemo, uhapšeni je odranije poznat policiji.