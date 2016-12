Čavić: Bez promjene politike stranke

Banjaluka - Narodni demokratski pokret /NDP/ neće mijenjati svoju politiku i ne razmišlja o promjeni političkih strana u smislu zaokreta, da svoju ideologiju primakne politikama vladajućih stranaka u Republici Srpskoj, izjavio je danas predsjednik NDP-a Dragan Čavić.

"Nastojaćemo da partnerski odnos sa strankama opozicije zadržimo na najvećem mogućem nivou i vidimo to kao politički okvir naše perspektive u narednim godinama i ostajemo u Savezu za promjene", rekao je Čavić novinarima u Banjaluci nakon sjednice Glavnog odbora NDP-a.



On je naveo da je Savez za promjene forma organizovanja opozicije u Srpskoj i da su stranke koje čine taj savez već odavno utvrdile svoje stavove prema vladajućim strankama.



Čavić je ponovio da je neophodno redefinisanje odnosa između stranaka koje čine Savez za promjene, te očekuje od ostalih partnera iz te političke grupacije da se definiše "kuda ćemo".



On je naveo da se na sjednici Glavnog odbora NDP-a razgovaralo o pitanjima u vezi sa konsolidacijom stranke i njenom pripremom za sljedeći izborni ciklus, o aktivnostima koje predstoje u narednoj godini, da je u sastav Glavnog odbora kooptiran 21 novi član, kao i da je Nikola Kužet iz Banjaluke izabran za generalnog sekretara NDP-a.



Kužet je najavio da će se, najprije, uraditi presjek situacije u stranci, da će se promovisati nova lica, nove ideje, nova rješenja, a da će fokus naročito biti stavljen na ekonomska pitanja.