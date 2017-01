Četvorka i dalje čeka odgovore na zahtjeve

SARAJEVO - Zaključke s posljednje sjednice Predsjedništva SDA, na kojoj je stranka razmatrala zahtjeve četvorice "odmetnutih" poslanika, stranka je uputila na Klub SDA u parlamentu BiH, a ne njima četvorici na ruke.

Ovo je danas "Nezavisnim" rekao Amir Zukić, generalni sekretar SDA, koji je najprije naveo da je stranka zaključke poslala svim zainteresovanim.

No, nakon što smo mu prenijeli izjave naša dva sagovornika iz grupe "odmetnute" četvorke o tome da oni te zaključke nikad nisu dobili, Zukić je odgovorio da je sve išlo drugim putem.

"Zaključci su poslani na Klub SDA", rekao je kratko generalni sekretar.

On nije mogao da odgovori na pitanje očekuje li da će zaključci zadovoljiti četvorku, ili da bi se oni ipak mogli odlučiti za osnivanje vlastitog kluba, što bi, pak, moglo da dovede u pitanje i očuvanje parlamentarne većine.

Senad Šepić, jedan od četvorice nezadovoljnih poslanika SDA, javio nam se porukama iz Strazbura, navodeći da nije dobio nikakve zaključke, ali da ne zna šta se događalo dok je bio na putu.

"Komentar ću moći dati dok dobijem pismeno zaključke. Ali ono što je činjenica neću odustati od principa za koje sam se zalagao i ranije i na tome ću insistirati, i to jedino bi moglo uticati na moje dalje učešće u Klubu. Naši zahtjevi su principijelne naravi, ne tiču se pozicioniranja unutar stranke, nego neophodnih principa da bi se stranka mogla razvijati kao moderna, demokratska i evropska, ona koja može pokrenuti društvo jednakih šansi za sve", kaže Šepić.

Ni Šemsudin Mehmedović, još jedan iz četvorke, nije mogao ništa komentirati.

Na pitanje kako gleda na formiranje radnih grupa u SDA, u koje su imenovani on i Sadik Ahmetović, ali ne i Šepić te Salko Sokolović, odnosno, da li je to "bacanje kostiju među njih, odgovara da su "oni to tako tražili".

Danas smo kontaktirali i Salku Sokolovića, ali, kako nam je potvrdio, ni on nije dobio nikakve zaključke.