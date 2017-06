Čović: Akcize nam trebaju, uskoro novo rješenje

SARAJEVO - Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu da će vrlo brzo morati biti nađeno rješenje kada je riječ o akcizama na gorivo.

"Akcize nam trebaju", rekao je Čović novinarima, izrazivši žaljenje što u prethodnim pokušajima nije sprovedeno ono što je dogovoreno u vezi sa ovim pitanjem.

On je konstatovao da su akcize zahtjevan posao i da su dio fiskalne problematike koja mora biti uravnotežena, jer se tiče budžeta i svih segmenata društva.

"Uvjeren sam da ćemo vrlo brzo morati imati rješenje kada je riječ o izmjenama zakona, koje će tretirati na sličan ili potpuno drugačiji način pristup akcizama, jer u sredstvima koja se dovode u vezu sa njima budućnost je najvećeg dijela investicionog zamaha u BiH, ne samo saobraćajne infrastrukture", naglasio je Čović.

On je dodao da se na pitanju akciza, te nekih drugih zakonskih prijedloga na nivou Federacije BiH pokazalo da se parlamentarne većine prilagođavaju političkoj svakodnevnici iako bi bilo logično da prijedlozi Savjeta ministara ili Vlade Federacije budu usvojeni.

"Mi smo već duže vrijeme izgubili parlamentarnu većinu koju smo uspostavili prije dvije godine i to je nešto što će nas pratiti do narednog izbornog ciklusa, siguran sam do kraja iduće godine, kada ćemo uspostaviti jednu novu parlamentarnu većinu", rekao je Čović.

Prema njegovim riječima, do tada ćemo se morati snalaziti u ovim uslovima.

"To je realnost - neko će to nazvati manjinskom vladom, neko će reći da imamo probleme funkcionisanja pojedinih elemenata političkog suodlučivanja, probleme u strankama", zaključio je Čović.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 10. maja nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Prijedloga zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

Ovim zakonskim prijedlozima, koje je već usvojio Dom naroda, bilo je predviđeno povećanje akciza na gorivo za 15 feninga po litru.